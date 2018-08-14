ÜNLÜ & Co’da yeni atama

HSBC Türkiye Operasyonel Yönetim Ülke Yöneticisi Evin Tümay, ÜNLÜ & Co ekibine katıldı. Tümay, ÜNLÜ & Co Operasyon, Muhasebe, İdari İşler ve Bilgi Teknolojileri Departmanları’ndan Sorumlu Grup COO’ı oldu.

HSBC Türkiye’de Operasyonel Yönetim Ülke Yöneticisi olarak görev yapan Evin Tümay, 16 Temmuz 2018 tarihi itibariyle ÜNLÜ & Co’da Grup COO (Chief Operating Officer) olarak atandı.

Tümay, Operasyon, Muhasebe, İdari İşler ve Bilgi Teknolojileri Departmanları’ndan Sorumlu olacak.

Kariyerine Kentbank’ta Organizasyon ve Ar-Ge Depatmanı’nda Yönetici Yetiştirme Programı ile başlayan Evin Tümay, yaklaşık 5 yıldır HSBC Türkiye’de görev yapmaktaydı. Tümay, daha önce sırasıyla Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Performans Yönetim Müdürü, Accenture’da Kıdemli Müdür, Finansbank’ta Süreç Yönetimi ve Gider Yönetimi Müdürü, Sistema’da Kıdemli Danışman, Türk Ekonomi Bankası’nda Organizasyon ve İş Geliştirme Yönetmeni olarak görev aldı.

Evin Tümay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım bölümü yüksek lisans mezunudur.

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