Türk Hava Yolları'ndan ABD kararı

THY, ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" dedi.

TÜRK TELEKOM DA REKLAM VERMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre; Türk Telekom, ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizinin ardından Türk Lirası'nın rekor düzeyde değer kaybetmesiyle başlatılan 'ABD'ye reklam verme' kampanyasına dahil oldu. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türk Telekom ailesi olarak biz de 'ABD'ye reklam verme' kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" ifadesini kullandı.

​Türk Telekom CEO'su Paul Doany de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle reklam gelirleriyle ilgili bizim şirketlerimizin ödedikleri aynı vergileri ödemiyorlar. Müşterilerine hizmet sunmaya çalışırken bizim gibi BTK düzenlemelerine tabi değiller (biz gecikebiliyoruz / engellenebiliyoruz, ama onlara bu olmuyor)" dedi.

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