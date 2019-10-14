‹ Önceki Haber Muş'ta şeker pancarından beklenen gelir açıklandı Muş'ta şeker pancarından beklenen gelir açıklandı Sonraki Haber › Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Üniversitelere 36 milyar lira ödenek

14.10.2019 - 12:31
Üniversitelere 36 milyar lira ödenek | Ekonomi Haberleri

Üniversitelere 2020 yılı için 36,1 milyar lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü.

Yükseköğretim kurumlarına 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 36,1 milyar liraya oldu. En fazla ödeneğin 1 milyar 148,7 milyon lirayla Hacettepe Üniversitesine ayrılması planlandı.

2020-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'da üniversitelere ayrılan ödenekler dikkati çekti. AA muhabirinin plandan derlediği verilere göre, ülkedeki 128 üniversite için 36 milyar 63 milyon 886 bin lira ödenek ayrıldı.

##$HABER_1457954$##

Hacettepe Üniversitesi, 2020 yılı için öngörülen 1 milyar 148 milyon 726 bin liralık bütçe ödeneğiyle, İletişim (368 milyon 136 bin lira), Avrupa Birliği (656 milyon 672 bin lira) başkanlıkları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (489 milyon 147 bin lira), Yargıtay (505 milyon 206 bin lira), Danıştay (210 milyon 775 bin lira) ve Sayıştay (412 milyon 90 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İKİNCİ SIRADA ANKARA ÜNİVERSİTESİ VAR

Hacettepe Üniversitesi, 1 milyar 147 milyon 520 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesi takip etti. Bunu 1 milyar 46 milyon 547 bin lirayla İstanbul Üniversitesi, 961 milyon 561 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 888 milyon 73 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 19 milyon 414 lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. 20 milyon 347 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji, 25 milyon 615 lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi de ödenek teklif tavanı en düşük üniversiteler arasında yer aldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.981 Değişim: -5,10% Hacim : 10.500 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 93.382 14.10.2019 Yüksek 98.074
Açılış: 97.980
5,9290 Değişim: 0,04%
Düşük 5,9093 15.10.2019 Yüksek 5,9290
Açılış: 5,9269
6,5434 Değişim: 0,06%
Düşük 6,5162 15.10.2019 Yüksek 6,5444
Açılış: 6,5396
284,52 Değişim: -0,01%
Düşük 283,73 15.10.2019 Yüksek 284,65
Açılış: 284,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.