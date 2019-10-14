‹ Önceki Haber TÜRSAB Başkanı: Turist hedefini rahatlıkla tutturacağız TÜRSAB Başkanı: Turist hedefini rahatlıkla tutturacağız Sonraki Haber › Üniversitelere 36 milyar lira ödenek Üniversitelere 36 milyar lira ödenek

Muş'ta şeker pancarından beklenen gelir açıklandı

14.10.2019 - 12:25
Muş'ta şeker pancarından beklenen gelir açıklandı | Sektör Haberleri

Muş'ta, bu yıl tarlalardan toplanarak fabrikaya teslim edilen 230 bin ton pancardan 30 bin ton şeker üretilmesi ve 140 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Muş'ta, hasat dönemiyle 38 bin dekar alana ekilen pancarın tarladan sofraya zahmetli yolculuğu başladı. İşçiler tarafından tarladan söküldükten sonra Muş Şeker Fabrikası'na getirilen pancarlar, ilk olarak ön temizleme işleminden geçiriliyor.

Toprak ve çamurdan arındırıldıktan sonra silolara alınıp kanal vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılan pancar, basınçlı suyla yıkanarak temizleniyor.

Fabrikada soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres gibi işlemlerden geçirilen pancar, son olarak yüksek sıcaklıkta şerbet filtrelerinden geçirilerek belirli bir sıcaklık düzeyinde kristalleştirilip şekere dönüştürülüyor.

Bu yıl üreticilerden 230 bin ton şeker pancarı alımının yapıldığı fabrikada, 30 bin ton şeker üretilerek 140 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Hakim Gündoğdu, AA muhabirine, 2 Ekim'den itibaren çiftçilerden şeker pancarı almaya başladıklarını söyledi. Üretimde hedeflerinin 30 bin tona ulaşmak olduğunu belirten Gündoğdu, fabrikadan geçen yıla oranla daha kaliteli ürünün çıkacağına inandığını aktardı.

Yaptıkları üretimle kent ekonomisine de katkı sunduklarını vurgulayan Gündoğdu, şunları kaydetti: "Çiftçilerimize bu sene 60 milyon lira pancar ödemesi yapacağız. Çıkacak şeker de 140 milyon lira civarında olacak. Üretimimiz sıkıntısız şekilde devam ediyor. Fabrikaya 35 milyon lira yatırım yaptık. Bu sayede günde 4 bin 500 ton pancar işleyebilecek kapasiteye ulaştık. Çiftçilerimiz ekim döneminde tarlalarını hazır hale getiriyor. Biz de kendilerine gübre ve tohum, çapa, sulama ve sökme avansı veriyoruz. Ayrıca bu sene 4 milyon lira nakliye bedeli vereceğiz. Gelecek yıl çiftçilerimizle 400 bin ton şeker pancarı üretimi yapmayı hedefliyoruz."

"KAPASİTEMİZİ 4 BİN 500 TONA ÇIKARDIK"

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Remzi Demircan da bu yıl bin 500 çiftçiyle sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Şu ana kadar 490 çiftçinin pancarını fabrikaya teslim ettiğini aktaran Demircan, "Fabrikaya çok büyük yatırımlar yaptık. 400 personel çalışıyor. Günlük 3 bin 800 ton olan pancar kesim kapasitesini bu yıl 4 bin 500 tona çıkardık. Tarlada pancar sökümleri devam ediyor." dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.981 Değişim: -5,10% Hacim : 10.500 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 93.382 14.10.2019 Yüksek 98.074
Açılış: 97.980
5,9216 Değişim: -0,09%
Düşük 5,9093 15.10.2019 Yüksek 5,9284
Açılış: 5,9269
6,5328 Değişim: -0,10%
Düşük 6,5162 15.10.2019 Yüksek 6,5444
Açılış: 6,5396
284,20 Değişim: -0,12%
Düşük 283,73 15.10.2019 Yüksek 284,65
Açılış: 284,54
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.