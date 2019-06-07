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Uluslararası Enerji Ajansı'ndan doğalgaz talebi tahmini

07.06.2019 - 14:02 | Son Güncelleme :
Uluslararası Enerji Ajansı'ndan doğalgaz talebi tahmini | Ekonomi Haberleri

Küresel doğalgaz talebinin 2024'e kadar her yıl yüzde 1.6 artacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dünya doğalgaz talebinin Çin'de artan tüketimi sayesinde 2024 yılına kadar her yıl yüzde 1.6 büyüyeceğinin tahmin edildiğini açıkladı. IEA tarafından yayımlanan yıllık doğalgaz piyasası raporuna göre talepteki artışın üçte birinden fazlası Çin'den kaynaklanacak.

Çin'in "mavi gökler" politikası çerçevesinde hava kirliliğini azaltmak için elektrik üretiminde kömürden doğalgaza geçişi ve hanelerde doğalgaz kullanımının yaygınlaşması talep artışındaki en büyük rolü oynayacak.

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IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, son yıllarda yüzde 10'u aşan Çin doğalgaz tüketimindeki büyümenin ekonominin hız kaybetmesiyle birlikte ortalama yüzde 8'e ineceğini tahmin edildiğini belirtti. Çin buna rağmen önümüzdeki yıllarda küresel tüketim artışının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturacak.

Doğalgaz tüketimindeki artışın en büyük kısmı Çin'in de aralarında bulunduğu Asya-Pasifik ülkelerinden kaynaklanacak. IEA tahminlerine göre bölgede doğalgaz talebinin orta vadede her yıl yüzde 4 artması ve 2024 yılına kadar küresel talep artışının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturması bekleniyor.

Talebi artıdan diğer ülke ve bölgeleri ise ABD, Ortadoğu ve Kuzey Afrika oluşturacak.

Avrupa'da kömür ve nükleer santrallerin kapatılması doğalgaz talebini artırıcı etki yaratırken, yenilenebilir enerjinin payının artması ve ısınma ihtiyacının azalması kıtadaki talep artışını sınırlayacak.

Talep artışının kaynaklarına bakıldığında ise itici gücü sanayinin oluşturduğu görülüyor. Rapora göre tüketim artışının yarısı sanayinin doğalgaz kullanımından kaynaklanacak. Sanayinin böylece doğalgaz tüketim artışında elektrik üretiminin de önüne geçerek birinci sıraya yükselecek. Rapora göre doğalgaz talebi geçen yıl yüzde 4.6 ile 2010 yılından bu yana en sert artışı kaydetti. Talepteki artışın yüzde 70'i ABD ve Çin'den kaynaklandı.


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