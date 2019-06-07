‹ Önceki Haber Uluslararası Enerji Ajansı'ndan doğalgaz talebi tahmini Uluslararası Enerji Ajansı'ndan doğalgaz talebi tahmini Sonraki Haber › Rusya petrol talebinde düşüş bekliyor Rusya petrol talebinde düşüş bekliyor

Gazprom'dan Ukrayna'ya indirim teklifi

07.06.2019 - 14:27
Gazprom'dan Ukrayna'ya indirim teklifi | Ekonomi Haberleri

Gazprom'un Başkanı Miller, Ukrayna'ya yüzde 25'lik indirimle doğal gaz temin etmeye hazır olduklarını söyledi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Ukrayna'daki Rusya yanlısı Muhalefet Platformu'nun liderleri Viktor Medvedçuk ve Yuriy Boyko ile bir araya geldi.

Görüşmede Ukrayna ile Gazprom arasında yapılan doğal gaz görüşmelerine değinen Miller, "Ukrayna'ya yönelik doğal gaz satışıyla ilgili bir sözleşme, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilecek gazla ilgili bir sözleşmeden daha önemli." dedi.

##$HABER_1455431$##

Miller, Gazprom'un Ukrayna'ya sattığı doğal gazda indirime gidebileceklerine vurgu yaparak, "Ukrayna'ya temin edebileceğimiz doğal gazın fiyatında yüzde 25'lik indirim yapmaya hazırız." diye konuştu.

Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşme 2019 sonunda sona erecek. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Uluslararası Enerji Ajansı'ndan doğalgaz talebi tahmini Uluslararası Enerji Ajansı'ndan doğalgaz talebi tahmini Sonraki Haber › Rusya petrol talebinde düşüş bekliyor Rusya petrol talebinde düşüş bekliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.809 Değişim: 3,83% Hacim : 5.509 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 90.296 07.06.2019 Yüksek 93.809
Açılış: 90.346
5,8301 Değişim: 0,88%
Düşük 5,7735 08.06.2019 Yüksek 5,8689
Açılış: 5,7791
6,6134 Değişim: 1,33%
Düşük 6,4968 08.06.2019 Yüksek 6,6262
Açılış: 6,5263
251,30 Değişim: 1,27%
Düşük 247,91 07.06.2019 Yüksek 252,08
Açılış: 248,14
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.