Üç büyüklerin toplam borcu 4.1 milyar TL

Üç büyüklerin gelirleri 1 Haziran - 31 Ağustos döneminde yüzde 62 artışla 506.6 milyon TL oldu. Ancak 3 ayda borçları da 505 milyon lira artarak 4.1 milyar TL’ye ulaştı. Bu borcun 2 milyardan fazlasının finans kurumlarına olması dikkat çekiyor.

Süper Lig’de şampiyonluk için kıyasıya yarışan Türk futbolunun 3 büyüğü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin borçları adeta dağları aştı. Şöyle ki, kulüplerin Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerinin 1 Haziran-31 Ağustos dönemini kapsayan ilk 3 aylık bilançolarına göre, üç büyüğün toplam borcu söz konusu dönemde 505 milyon lira birden artarak 4 milyar 104 milyon liraya ulaştı. Hemen belirtelim bu rakam kulüplerin halka açık olan şirketlerinin borcunu kapsıyor.

Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre; kulüplerin iştirakleri ve dernek borçları da eklendiğinde toplam borç 6 milyar TL seviyelerine çıkıyor. Kuşkusuz, borcun bu kadar büyük olması, kulüplerin mali gelecekleri açısından ciddi anlamda sorgulanması gereken bir konu. Çünkü kulüpler gelirlerinde yaşanan önemli artışa rağmen bir türlü bu borç sarmalından kurtulamıyor.

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Öyle ki, 3 kulübün özkaynakları eksi 1.6 milyar TL düzeyinde. Bilançonun gelir tarafına bakıldığında, ilk üç ayda, geçen yılın aynı dönemine göre üç büyüklerin gelirleri yüzde 62.2 artmış. Yani kulüpler ilk üç ayda kasalarına 506 milyon lira gibi önemli bir para koymuşlar. Ancak kulüplerin, yüksek futbolcu maliyetlerinin yanı sıra özellikle banka ve finans kuruluşlarına olan borçlarının yüksekliği bu gelir artışlarının soruna merhem olmasını engelliyor. Üç büyüğün 4.1 milyarlık toplam borcunun yaklaşık 2.4 milyar TL’si kısa vadeli. Bu da kulüpleri sürekli yeni finansman arayışına itiyor. Banka ve finans kuruluşlarına en fazla borcu olan kulüp 860 milyon lira ile Fenerbahçe olurken, onu 600 milyon lira ile Beşiktaş ve 573 milyon lira ile Galatasaray izliyor. Bu tablo da zaten kulüplerin gelirlerinin büyük çoğunluğunun nereye aktığını özetliyor.

ÜÇ AYDA 3 KULÜP DE BRÜTTEN NET KÂRA GEÇTİ

İlk 3 ayda gelirlerini en çok artıran kulüp Galatasaray oldu. Sarı Kırmızılıların gelirleri üç aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130.7 artarak 147.8 milyon liraya yükseldi. Gelirlerdeki artışta sporcu satışları, kombine satışları ve yayın gelirlerindeki önemli artışlar etkili oldu. Söz konusu dönemde Fenerbahçe’nin gelirleri yüzde 75.2 artışla 99.8 milyon TL’den 174.8 milyon TL’ye, Beşiktaş’ın gelirleri ise yüzde 23.9 artışla 148.5 milyon TL’den 184 milyon TL’ye çıktı. Üç aylık bilançolarda dikkat çeken bir başka nokta ise 3 kulübün de net kâra geçmesi. İlk üç aylık dönemde Fenerbahçe 25.6, Galatasaray 10.9, Beşiktaş ise 2.8 milyon TL net kâr elde etti.

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