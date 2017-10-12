Şimşek: Bu istenmeyen anlaşmazlık geçici

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizine ilişkin, "Öncelikle moralinizi bozmayın. Bu istenmeyen ve fazla abartılmış anlaşmazlık geçici." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankasının yıllık toplantıları kapsamında Washington'a gitti. Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizine değindi.

Salonu dolduran Amerikalı iş adamlarına vizelerin askıya alınma durumunun geçici olduğu yönünde telkinde bulunan Şimşek, "Öncelikle moralinizi bozmayın. Bu istenmeyen ve fazla abartılmış anlaşmazlık geçici. Biz, açıkçası ABD Dışişleri Bakanlığının rutin bir soruşturmaya verdiği tepkiye çok şaşırdık. Amerikalı diplomatların ve elçilik çalışanlarının güvenliği bizim birinci önceliğimiz. Bu konuda kesinlikle soru işareti yok" dedi.

''MÜTTEFİKLERİMİZDEN DAHA FAZLA ANLAYIŞ, DAYANIŞMA VE EMPATİ BEKLİYORUZ"

Türkiye ve ABD'nin yarım asrı aşkın süredir müttefik ve ortak olduğunu vurgulayan Şimşek, "Ben aramızdaki ortaklığın böyle krizlerin üstesinden gelecek güçte olduğuna inanıyorum. Çok açık olmak gerekirse biz bu ihtilaf durumunun bir saniye daha sürmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, müttefiklerinden yanlış bilgilere itimat etmek yerine daha fazla anlayış, dayanışma ve empati beklediğini bildiren Şimşek, Türkiye ile ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ı yok etmek için halen birlikte çalıştığına dikkati çekerek, iki ülkenin savunma ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda birbirine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

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Yaşanan anlaşmazlığı çözmenin tek yolunun diyalogdan geçtiğini anlatan Şimşek, "Bugünleri arkamızda bırakmalıyız ve diyalog ilerlemenin tek yolu. Türkiye kimseyi keyfiyen tutuklamadı. Siyasi rehinelerimiz yok. Türk adalet sistemine en azından doğru şekilde işleyeceği varsayımıyla yaklaşılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

ABD Ticaret Odası'nda Amerikalı iş adamlarıyla bir araya gelen Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, küresel ekonomideki toparlanmanın hız kazandığına dikkati çekerek, "Bu hepimiz için iyi haber." ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisinin ise yüzde 5'i aşan büyüme performansının birçok uluslararası kuruluşun beklentisinin üstünde olduğunu vurgulayan Şimşek, yukarı yönlü revizyonların yolda olduğunu kaydetti.

"BÜYÜMEMİZ SADECE HIZLI DEĞİL AYNI ZAMANDA''

"Bu yıl büyümemiz büyük ihtimal yüzde 5,5'e yükselecek" diyen Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu OECD ülkeleri arasındaki en iyi ve G20 ülkeleri arasındaki en yüksek üçüncü büyüme oranı olacak. Bu oldukça iyi bir sonuç. Büyümemiz sadece hızlı değil aynı zamanda kapsayıcı. İstihdam artışı yüksek. Bu yılın başından bu yana 1 milyonu aşkın kişiye istihdam yarattık."

Bu istihdam artışının son 10 yılın en iyi performansı olduğunu anlatan Şimşek, iyileşen Türk iş gücü piyasasının iç talebi, toparlanan Avrupa ekonomisinin ise dış talebi güçlü tutacağını söyledi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME HİKAYESİ

Ayrıca yüzde 80 civarındaki kapasite kullanım oranının Türkiye'ye yönelik özel sektör yatırımlarının hızlanmasına yardımcı olacağını dile getiren Şimşek, "Türkiye'nin büyüme hikayesinin sağlam şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle gelecek üç yıl için yüzde 5,5 büyüme hedefliyoruz. Bazıları bunu iyimser bulabilir. Biz ise onlara son 15 yıldaki reel büyüme ortalamamızın yüzde 5,6 olduğunu hatırlatmak isteriz." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek, Türk ekonomisinin, tüm terör olayları ve kanlı darbe girişimine rağmen geçen sene yüzde 3,3 büyümesinin büyük başarı olduğuna dikkati çekti.

Son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmelere değinen Şimşek, "Türkiye, 2015'in ortasından 2016'nın sonuna kadar 30 terör saldırısı, kanlı bir darbe girişimi, birkaç seçim geçirdi. Komşularında işleyen bir hükümet yok. Başka herhangi bir ülke bunları yaşasaydı uzun süren bir duraklama dönemine girerdi ancak Türkiye çok dirençli olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

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