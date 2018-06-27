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Uber Londra`daki hizmet lisansını geri kazandı

27.06.2018 - 12:06
Uber Londra`daki hizmet lisansını geri kazandı

Alternatif taksi hizmeti veren Uber, İngiltere`nin başkenti Londra`da faaliyet gösterebilmesi için gerekli hizmet lisansını, 15 ay süreyle geri aldı.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Uber'in  Londra'da faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan hizmet lisansının, 15 aylık  süreyle geri verilmesine hükmedildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre; öte yandan Uber'in Londra'daki faaliyetlerinin bu süre boyunca  denetime tabii tutulmasına, Londra'nın toplu taşıma ve ulaşım birimine (TfL) ise  yasal süreçten kaynaklanan giderler için 425 bin sterlin ödenmesine karar  verildi.

Mahkemenin kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Londra Belediye  Başkanı Sadık Han, "Uber 15 aylık lisansı boyunca denetimde tutulacak. Bu lisans  net şartlara bağlı." ifadelerini kullandı.

Uber'in İngiltere Genel Müdürü Tom Elvidge ise mahkeme kararından  memnuniyet duyduğunu belirterek, "TfL ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.  Endişeleri gidererek güven kazanırken, müşterilerimize de en iyi hizmeti sunmaya  çalışacağız." diye konuştu.

Geçen yılın eylül ayında TfL,  Uber'in lisansının, kurumsal sorumluluk  eksikliği ve müşterilerin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle yenilenmemesine  karar verildiğini duyurmuştu.

Uber ise hizmet lisansının yenilenmemesine ilişkin kararı temyize  götürmüştü.


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