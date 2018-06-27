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Kötümserlerin sayısı artıyor

27.06.2018 - 12:03 | Son Güncelleme :
Kötümserlerin sayısı artıyor

Merkez bankaları para politikalarında normalleşme adımları ve küresel ticareti tehdit eden popülizm dalgasının varlık fiyatlarında 10 yıllık ralliye son vereceğinden endişe eden kalabalığa iki fon yöneticisi daha katıldı.

Piyasanın çökmesini bekleyen hedge fon yöneticileri günden güne artıyor. Bu yılın başında Moore Capital'den ayrılarak kendi şirketini kuran Londra finans yıldızlarından Greg Coffey, Mayıs'taki türbülansı 2000'deki dot-com balonunun sonuna benzetti.

Avrupa'nın en kötümser fon yöneticilerinden biri olarak tanınan Horseman Capital Management'tan Russell Clark da yatırımcılara yazdığı bir mektupta 2008 küresel finansal krizinde yaşananları hatırlattı.

Businessht'de yer alan habere göre; Coffey, "2000 krizinin hayaletleri aramızda" dedi.

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KÖTÜMSERLERİN SAYISI ARTIYOR

Söz konusu iki fon yöneticisi, bu yorumlarıyla merkez bankaları para politikalarında normalleşme adımları ve küresel ticareti tehdit eden popülizm dalgasının varlık fiyatlarında 10 yıllık ralliye son vereceğinden endişe eden kalabalığa katılmış oldu.

Piyasanın çöküşüne pozisyon alan İngiliz fon yöneticisi Crispin Odey, son durumda devam eden iyimserliğe dikkat çekerek bunun da kriz işareti olduğunu düşünüyor.

Odey, son iki ayda yatırımcıların hisse pozisyonlamalarındaki değişim altı hafta içinde bir düzeltme yaşanması ihtimalinin yüzde 80 olduğuna işaret ediyor. Odey, kriz beklentileriyle aldığı pozisyonlarda 2016 ve 2017'de sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 22 zarar yazdı ancak kötümserler bu kez daha güçlü nedenler öne sürüyor.

Fon yöneticisi Coffey, "Son beş yılda parasal genişleme tüm varlıklara ve tüm stratejilere para kazandırdı. Yatırımcılar pozisyon alıp hiçbir şey yapmamaktan dip yakalamaya kadar her şeyden kazandı. Bu yaklaşım bu yıl zorlanacak." dedi.

SOROS VE LAGARDE DA UYARIYOR

Dünya parasal genişleme döneminden kademe kademe çıkış yapıp ticaret savaşının yükselen sesi ekonomistlere korku salarken dünyaca ünlü yatırımcı George Soros, dünyanın yeni bir finansal krize gittiğini belirtmişti.

Öte yandan IMF Başkanı Christine Lagarde da ticaret savaşı gelişmelerine dikkat çekerek bir süredir küresel ekonominin üzerinde kara bulutlar biriktiği uyarılarıyla gündeme geliyor.

Son açıklamasında Lagarde, "Politika yapıcıların uzun vadeli meseleler üzerine çalışması gerekirken ABD'nin son gümrük vergileri ve diğer ülkelerin buna karşı önlemler alması asabımızı bozuyor." dedi.


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