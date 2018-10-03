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TÜSİAD B20 Zirvesi’ne katılacak

03.10.2018 - 14:35
TÜSİAD B20 Zirvesi’ne katılacak

TÜSİAD Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek B20 Zirvesi’nde yer alacak.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek B20 Zirvesi’ne katılacak.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, G-20’nin iş dünyası boyutu olan “B20 Zirvesi” 4-5 Ekim tarihlerinde Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleştirilecek. Zirvede TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Dr. Bahadır Kaleağası yer alacak.

TÜSİAD G20 özel sektör zirvelerinde buluşan önde gelen iş dünyası kurumlarını bir araya getiren Küresel İş Koalisyonu’nun da (Global Business Coalition - www.globalbusinesscoalition.org) kurucu üyesi konumunda bulunuyor.

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TÜSİAD, 2009 yılı Londra Zirvesi’nden bu yana G20 özel sektör zirvelerine katılarak Türk iş dünyasını temsil ediyor ve zirvelerin hazırlık sürecinde politika önerilerini sunuyor.

B20 Buenos Aires Zirvesi çerçevesinde “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Geleceğe İlişkin Zorluklar; Altyapı, Enerji; Büyümenin Ön Şartı Olarak Şeffaflık; Çoktaraflı Ticaret Sistemi; İş ve Eğitim’in Geleceği; Dijitalleşme: Ekonomik Kalkınma için Fırsatlar” başlıkları altında yapılacak olan “B20 Zirvesi”nde B20 Arjantin Dönem Başkanlığı tarafından belirlenen 6 Çalışma Grubunda oluşturulan özel sektör önerileri ele alınacak.

Bu öneriler 30 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde Buenos Aires’te düzenlenecek “G20 Liderler Zirvesi” ne sunulacak.

Ayrıca TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, B20 Arjantin Dönem Başkanlığı tarafından oluşturulan “Üst Düzey Uluslararası İş Dünyası Destek Grubu” üyesi olarak Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile yapılacak görüşmeye iştirak edecek.

Bu arada, bu yıl B20 tarafından G20’ye sunulacak politika öneri belgelerinde TÜSİAD’ın 11 politika eylemi önerisi yer alıyor. 


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