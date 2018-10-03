‹ Önceki Haber Yeni krizin adı 'İtalya' mı olacak? Yeni krizin adı 'İtalya' mı olacak? Sonraki Haber › TÜSİAD B20 Zirvesi’ne katılacak TÜSİAD B20 Zirvesi’ne katılacak

Chicago Fed Başkanı Evans'tan 'faiz artırımı' açıklaması

03.10.2018 - 14:28
Chicago Fed Başkanı Evans'tan 'faiz artırımı' açıklaması

Chicago Fed başkanı Evans, "Fed'in aralık ayında faizlerin artıracağı yönündeki finansal piyasa beklentilerinden memnunum" dedi.

Chicago Fed başkanı Charles Evans, Fed'in aralık ayında faiz oranlarını yeniden yükselteceği yönünde finansal piyasa beklentilerinden memnun olduğunu belirtti. Evans Bloomberg ile yaptığı söyleşide Aralık ayında faiz artırımı sorulduğunda, "Evet, bundan çok memnunum" dedi.

Evans, ABD'nin faiz oranlarının yüzde 3 ya da yüzde 3.25 ile "hafif kısıtlayıcı bir düzeye" yükselmesinin güçlü ABD ekonomisi ve enflasyon oranı ile uyumlu olacağını söyledi.

 

 


‹ Önceki Haber Yeni krizin adı 'İtalya' mı olacak? Yeni krizin adı 'İtalya' mı olacak? Sonraki Haber › TÜSİAD B20 Zirvesi’ne katılacak TÜSİAD B20 Zirvesi’ne katılacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.188 Değişim: -0,99% Hacim : 7.494 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.945 03.10.2018 Yüksek 98.699
Açılış: 98.205
6,0585 Değişim: 0,20%
Düşük 6,0478 04.10.2018 Yüksek 6,0653
Açılış: 6,04775
6,9683 Değişim: 0,35%
Düşük 6,9330 04.10.2018 Yüksek 6,9817
Açılış: 6,94425
233,42 Değişim: 0,25%
Düşük 232,64 04.10.2018 Yüksek 233,58
Açılış: 232,83
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.