Chicago Fed Başkanı Evans'tan 'faiz artırımı' açıklaması

Chicago Fed başkanı Evans, "Fed'in aralık ayında faizlerin artıracağı yönündeki finansal piyasa beklentilerinden memnunum" dedi.

Chicago Fed başkanı Charles Evans, Fed'in aralık ayında faiz oranlarını yeniden yükselteceği yönünde finansal piyasa beklentilerinden memnun olduğunu belirtti. Evans Bloomberg ile yaptığı söyleşide Aralık ayında faiz artırımı sorulduğunda, "Evet, bundan çok memnunum" dedi.

Evans, ABD'nin faiz oranlarının yüzde 3 ya da yüzde 3.25 ile "hafif kısıtlayıcı bir düzeye" yükselmesinin güçlü ABD ekonomisi ve enflasyon oranı ile uyumlu olacağını söyledi.