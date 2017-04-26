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TÜSİAD, AKPM'nin kararını değerlendirdi

26.04.2017 - 13:27

TÜSİAD, “Demokratik reformlar ve AB süreci için TBMM ve hükümetimizin atacağı adımları bu anlayış çerçevesinde destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

TÜSİAD, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Türkiye'nin "2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısı"nı onaylanmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, bu kararın çok olumsuz bir gelişme olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

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Açıklama şu şekilde:

"Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'ndaki "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu oturumun sonundaki oylamada, Türkiye'nin "2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısı"nın onaylanması çok olumsuz bir gelişmedir. Avrupa standartlarında bir demokrasi, özgürlükler toplumu ve hukuk devleti olmak Türkiye'nin en önemli küresel rekabet gücü kaynağıdır. Dolayısıyla bu konumumuzu özenle korumalıyız. Diğer yandan, AKPM'nin 35 maddeden oluşan öneriler ile ilgili olarak, teröre karşı haklı bir mücadele vermekte olan Türkiye resmi makamları ile uzun ve kapsamlı bir istişarede ve nitelikli bir iletişimde bulunması daha doğru olurdu.

Türkiye 2004 yılında, o dönemdeki hükümetlerin vizyon ve emeği sayesinde Avrupa Konseyi denetim sürecinden çıkmış ve akabinde de AB Komisyonu tarafından "Kopenhag siyasal kriterlerine uyan ülke" olarak tanınmıştır. Bu sayede Türkiye'nin AB katılım süreci başlarken aynı zamanda ülkemiz, dış politikadan ekonomik ilişkilere ve sosyal kalkınmaya her alanda büyük atılımlar başarmıştır. Milli menfaatlerimiz açısından temel alanlar olarak gördüğümüz demokratik reformlar ve AB sürecimiz için TBMM ve hükümetimizin atacağı adımları bu anlayış çerçevesinde destekliyoruz."


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