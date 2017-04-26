AB Türkiye Raportörü Kati Piri,"Türkiye yeni anayasasıyla AB'ye giremez" şeklinde kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Raportörü Kati Piri, geçtiğimiz hafta gerçekleşen referandumda öngörülen anayasa değişikliklerinin hayata geçirilmesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmak için kapıları kapatacağını belirtti.

Piri'nin açıklamaları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Reuters'a verdiği röportajda Türkiye'nin AB kapısında sonsuza kadar durmayacağını söylemesinin bir gün sonrasında geldi.

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Hollandalı merkez sol yasa yapıcı ve AB'nin Türkiye raportörü Piri gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın tüm (anayasal) değişiklikleri hayata geçirmesi durumunda AB'nin uzun süredir bir ilerleme göstermeyen görüşmeleri resmi olarak askıya alması gerekeceğini söyledi.

"Böylesine bir anayasayla Türkiye bir AB üyesi olamayacağı için kabul görüşmelerini devam ettirmek de mantıklı olmayacaktır" diyen Piri, benzer görüşler dile getiren diğer Avrupalı yasa yapıcıların fikirlerini yansıttı.

Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, dün yaptığı bir açıklamada Cuma günü yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'nin kabul sürecinin sonlandırılmasının değerlendirilmesi çağrısı yapmıştı.

Hahn gibi Piri de Brüksel'in önümüzdeki iki üç yıl içerisinde Türkiye ile zaten var olan gümrük birliği anlaşmasının geliştirilmesi tavsiyesinde bulundu.