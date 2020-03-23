Türkiye'ye gelen turist sayısı açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'ye gelen turist sayısı, şubat ayında yüzde 3.8 artışla 1.73 milyon oldu.

Turizm Bakanlığı, şubat ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısını açıkladı. Buna göre;

*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubat ayında yüzde 3.8 arttı

*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubat ayında 1.73 milyon kişi oldu

*Türkiye'ye yılın ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 9.7 artışla 3.52 milyon kişi oldu

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