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Hisarcıklıoğlu virüsten etkilenen işletmelere çağrı yaptı

23.03.2020 - 12:18
Hisarcıklıoğlu virüsten etkilenen işletmelere çağrı yaptı | Ekonomi Haberleri

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronovirüsten (Kovid-19) etkilenen işletmelere, çalışanını koruması ve istihdamını düşürmemesi çağrısını yaparak, "İhtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen tüm işletme ve girişimcilere çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, paylaşımında, "Çalışanını koru, istihdamını düşürme, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde. Başvurular bugün başladı. iskur.gov.tr adresinde detaylı bilgiler yer alıyor." ifadesine yer verdi.


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