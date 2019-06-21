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Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı

21.06.2019 - 10:58
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları nisanda 238,3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 571,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. Buna göre, nisan sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna kıyasla yüzde 4 artışla 238,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,1 azalışla 571,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan ve 2018 yıl sonunda eksi 366,5 milyar dolar olan net UYP, nisan sonunda eksi 332,8 milyar dolar oldu.

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Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,3 azalışla 92,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9,7 artışla 97,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 19,9 artışla 53,6 milyar dolara yükseldi.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 14,8 oranında azalışla 122,4 milyar dolara geriledi.

PORTFÖY YATIRIMLARI 136,7 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,6 azalışla 136,7 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,6 azalışla 28 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 30,5 azalışla 12,9 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,6 artışla 50,9 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,1 artarak 312 milyar dolar yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 7 artarak 34,3 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 3,5 azalarak 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5,8 azalarak 76,8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,9 azalarak 103,8 milyar dolara indi.


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