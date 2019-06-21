TEB borçlanma aracı ihracındaki tavanı belirledi | Ekonomi Haberleri

TEB yurt içinde daha önce 5 milyar TL olarak belirlediği borçlanma aracı ihracındaki tavanı 9 milyar TL olarak belirledi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yurt içinde daha önce 5 milyar TL olarak belirlediği borçlanma aracı ihracındaki tavanı, piyasa koşulları ve bankanın fonlama ihtiyacı dikkate alınarak 9 milyar TL olarak belirlenmesine karar verdi.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, belirlenen yeni limitin uygulamaya konulabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayına başvuracak.