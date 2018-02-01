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Türkiye'nin nüfusu açıklandı

01.02.2018 - 10:05 | Son Güncelleme : 01.02.2018 - 10:43

Türkiye'nin 2017 nüfusu 80 milyonu aşarken, nüfus artış hızı binde 12.4 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu nüfus verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2017'de bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi artarak 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu. TÜİK'in bugün açıkladığı nüfus istatistiklerine göre, toplam nüfusun yüzde 50.2'sini erkekler, yüzde 49.8'ini ise kadınlar oluşturdu.

Çalışma çağındaki (15-64 yaş grubu) nüfus 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.2 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67.9 oldu.

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Türkiye nüfusunun yüzde 18.6'sının ikamet ettiği İstanbul, 15.03 milyon kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5.45 milyon ile Ankara ve 4.28 milyon kişi ile İzmir izledi.

TÜİK verilerine göre, il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında yüzde 92.3 iken, bu oran 2017 yılında yüzde 92.5'e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7.5 olarak gerçekleşti.

 


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