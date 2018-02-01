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İmalat PMI 7 yılın zirvesinde

01.02.2018 - 10:23 | Son Güncelleme : 01.02.2018 - 11:12

İmalat PMI ocak ayında 55.7 ile yaklaşık 7 yılın en hızlı büyümesine işaret etti.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ocak ayında 55.7 seviyesine yükselerek Mart 2011'den bu yana en yüksek değeri aldı ve sektörün yeni yıla güçlü büyüme ile girdiğine işaret etti.

Büyümenin temelini yurtiçi ve dışından artan siparişler oluşturdu. Buna paralel olarak üretim ve satın alma faaliyetleri önceki aya kıyasla hız kazandı. TL'deki değer kaybı ve artan ham madde fiyatları maliyet artışına neden olurken üreticiler maliyet artışını müşterilerine yansıttı.

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IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Aralık ayında 54.9 değerini almıştı. Endekste 50'nin üzeri büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

Yeni siparişler endeksi Aralık ayındaki 56 seviyesinden Ocak'ta 58.6'ya yükseldi ve 83 ayın en yüksek değerini aldı. Artışta yurtiçi siparişlerin yanı sıra artan küresel talep de rol oynadı. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 55.7'den 57.8'e yükseldi.

Üretimdeki büyüme de 12'nci ayına girerken, üretim alt endeksi 55.7'den 58.8'e yükseldi ve yine 83 ayın en yüksek değerini aldı. İmalatçıların ankete verdikleri cevaplarda üretimdeki büyümeyi artan müşteri sayısı ve yükselen ürün kalitesine bağladı.

Sektör üzerindeki fiyat baskıları Ocak'ta artmaya devam etti. Girdi fiyatlarındaki artış devam ederken, mamul mal fiyatlarındaki artış da 12 ayın zirvesine çıktı.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor. 


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