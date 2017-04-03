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Türkiye'nin imalat PMI'ı sert yükseldi

03.04.2017 - 11:42

İmalat PMI mart ayında 52.3'e yükselerek Şubat 2014'ten bu yana en yüksek değeri aldı.

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mart ayında 52.3'e yükselerek 13 aydır ilk defa büyümeye işaret ederken, Şubat 2014'ten bu yana da en yüksek değeri aldı.

İmalat sektöründe üretim üç yıldan uzun bir sürenin en keskin artışını gösterirken, yeni siparişler de Aralık 2015'ten bu yana en sert artışı kaydetti. Üretim ve yeni siparişlerdeki yükseliş istihdamda Şubat 2015'ten bu yana en hızlı artışı getirdi.

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IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Şubat ayında 49.7 değerini almıştı. Endekste 50'nin altındaki değerler daralmaya, üzeri ise büyümeye işaret ediyor.

Şirketler talepteki genel artışa paralel olarak aldıkları siparişlerin arttığını belirtirken, yeni siparişler alt endeksi 48.8'den 52.9'a yükselerek Aralık 2015'ten bu yana en keskin yükselişi kaydetti. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 50.5'ten 54.8'e yükselerek Nisan 2014'ten bu yana en yüksek değeri aldı.

Üretim alt endeksi 50.7'den 54.1'e yükselerek Şubat 2014'ten bu yana en yüksek değeri alırken şirketlerin bekleyen işleri gerilemeye, bir yılın en hafif seviyesinde olsa da devam etti.

Girdi fiyatlarındaki sert artış devam ederken, artış hızı art arda üçüncü ayda da gerileyerek beş ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Fabrika çıkış fiyatları ise Ekim ayından bu yana en düşük artışı kaydetti.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor. (


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