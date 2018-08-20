‹ Önceki Haber Merkel'den Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklama Merkel'den Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklama Sonraki Haber › Bakan Albayrak'tan 'vergi ödemeleri' açıklaması Bakan Albayrak'tan 'vergi ödemeleri' açıklaması

Türkiye'den ABD'ye karşı DTÖ hamlesi

20.08.2018 - 21:40
Türkiye'den ABD'ye karşı DTÖ hamlesi

Türkiye'nin, ABD'nin çelik ve alüminyum konusunda aldığı ilave vergi kararına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı başvuru, örgütün internet sitesinden duyuruldu. Ticaret Bakanlığı'ndan başvuru ile ilgili yapılan açıklamada ise "ABD’nin Türk demir-çelik ve alüminyumuna uyguladığı ilave gümrük vergileri için dünya ticaret örgütünde dava süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) yapılan açıklamada, Türkiye'nin, ABD'nin çelik ve alüminyum konusunda aldığı ilave vergi kararına karşı şikayette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, ABD tarafından çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan ilave ithalat vergileriyle ilgili ABD'yi 'DTÖ Anlaşmazlıkların Halli' mekanizması kapsamında 'danışmalara' çağırdı. Türkiye'nin attığı bu adım, 20 Ağustos'ta tüm DTÖ üyelerine resmen duyuruldu." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan başvuru ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD’nin Türk demir-çelik ve alüminyumuna uyguladığı ilave gümrük vergileri için Dünya Ticaret Örgütünde dava süreci başlatılmıştır

"KURALLARA AYKIRI KARAR"

10 Ağustos 2018 tarihinde ABD makamlarından yapılan açıklama ile ülkemizden ithal edilecek çelik ve alüminyuma uygulanan ek vergiler, %100 oranında artırılarak demir çelikte %50’ye, alüminyumda ise %20’ye çıkarılmıştır.

ABD’nin almış olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına tamamen aykırı karar sebebiyle, 15 Ağustos 2018 tarihinde, ülkemizin daha önce ABD’ye karşı uygulamaya başladığı ABD menşeli 22 üründeki ek vergi önlemi, mütekabiliyet çerçevesinde, %100 artırılarak iki katına çıkarılmıştır. Böylelikle söz konusu 22 üründe ABD’ye uygulanan ek vergi tutarı toplam 533 milyon dolar olmuştur.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Diğer taraftan, Dünya Ticaret Örgütü platformunda da ihracatçılarımızın haklarının korunması için gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Söz konusu ek vergilerle ilgili olarak ülkemiz ABD’yi DTÖ’de danışmalara davet etmiştir. Böylelikle ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır.  Ülkemizle birlikte DTÖ’de ABD’ye karşı dava süreci başlatan ülkeler; Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birliği’dir. Önümüzdeki dönemde bu ülkelerle de işbirliği yapılarak ülkemiz ihracatçılarının haklarının korunmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir."

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması işleyiş kuralları kapsamında, Türkiye'nin danışma talebine yanıt vermesi için ABD'ye 10 gün süre veriliyor. Bu süre içerisinde ABD yanıt vermezse ve ek vergilere ilişkin Türkiye ile 60 gün içinde bir uzlaşmaya varmazsa konu, DTÖ'de dava sürecinin bir ileri aşaması olan Panel'e taşınacak.

Panel üyelerinin kim olacağı konusunda Türkiye ve ABD'nin anlaşması gerekiyor. İki taraf bir anlaşmaya varamazsa Panel üyelerini DTÖ Genel Direktörü atayacak. Panel üyeleri, Türkiye ve ABD'nin savlarını DTÖ mevzuatına göre değerlendirerek Türkiye'nin şikayetinde haklı olup olmadığını karara bağlayacak. Bunun en az 12-14 ay alacağı tahmin ediliyor.

TEMYİZ ORGANI

Taraflardan biri Panelin kararını Temyiz Organı'na götürebilecek. İşleyiş kurallarına göre Temyiz Organı'nın, Panelin kararına ilişkin raporunu 3-4 ay içinde tamamlaması gerekiyor. Karar, Temyiz Organı'nın raporunun yayınlanmasından sonra nihai hale gelecek. 
DTÖ'deki dava sürecinin en az bir buçuk yıl süreceği tahmin ediliyor.

AB VE YEDİ ÜLKE DAVA AÇMIŞTI

Türkiye'nin de dava açmasıyla ABD'nin ek vergi önlemlerine karşı bu ülkeye karşı dava açan üye sayısı sekiz oldu. Daha önce de Avrupa Birliği (AB), Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Rusya, İsviçre, Kanada, Norveç ve Meksika dava açmıştı.

ABD, Mart ayında çelikte yüzde 25 ve alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirmiş, bu adımı "ulusal güvenlik" gerekçesiyle attığını iddia etmişti. ABD'nin kararı üzerine, Türkiye dahil bu karardan zarar gören ülkeler, ABD ürünlerine eş değer oranda vergiyle mukabele etmişlerdi.

ABD'nin Türkiye özelinde bu vergileri iki katı oranında uygulayacağını açıklaması üzerine de Türkiye, DTÖ hukukundan kaynaklanan hakları paralelinde, ABD'ye karşı, çeşitli ürünlerde aynı oranda vergi koyarak karşılık vermişti.

TRUMP DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson krizi sebebi ile Türkiye’ye aliminyum ve çelik ithalatında uyguladığı vergileri arttırdığını duyurmuştu. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil" ifadelerini kullanmıştı.


‹ Önceki Haber Merkel'den Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklama Merkel'den Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklama Sonraki Haber › Bakan Albayrak'tan 'vergi ödemeleri' açıklaması Bakan Albayrak'tan 'vergi ödemeleri' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
90.186 Değişim: 1,64% Hacim : 2.211 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 88.939 20.08.2018 Yüksek 90.476
Açılış: 88.985
6,0795 Değişim: 0,15%
Düşük 6,0701 21.08.2018 Yüksek 6,0952
Açılış: 6,0702
6,9996 Değişim: 0,20%
Düşük 6,9745 21.08.2018 Yüksek 7,0128
Açılış: 6,98595
232,73 Değişim: 0,03%
Düşük 232,37 21.08.2018 Yüksek 233,33
Açılış: 232,66
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.