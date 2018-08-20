Merkel'den Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili bir açıklama geldi. Merkel, "Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" dedi.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Andrea Nahles'nin, Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılara karşı Türkiye'ye yardım etmeyi düşünmesi gerektiğini söylemesiyle başlayan tartışmalara Şansölye Angela Merkel son noktayı koydu. Merkel, "Türkiye'nin şimdilik Almanya'dan gelecek özel bir ekonomik yardıma ihtiyacı yok" dedi.