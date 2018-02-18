‹ Önceki Haber AB'den Türkiye'ye vize için tek şart AB'den Türkiye'ye vize için tek şart Sonraki Haber › Hazine piyasaları rahatlattı Hazine piyasaları rahatlattı

"Türkiye yüzde 7.1 büyüyecek"

18.02.2018 - 16:43

Ekonomi Bakanı Zeybekci,"Türkiye bu yılın sonu itibariyle yüzde 7.1 büyüyecek" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kentteki bir otelde düzenlenen partisinin İl Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, başta Hakkari'deki terör saldırısında şehit olan Çorumlu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker olmak üzere vatan ve bayrak savunmasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Salondakilerin, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları üzerine Zeybekci, "İşte o hainlerin bu ülkeye, bu millete, bu bayrağa kastedenlerin bilmediği tek bir şey var. Şehitler ölmez. O hainlerin bilmediği en önemli şeylerden biri de bu millet diz çökmez." ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Zeybekci, "Eğer Afrin'de biz bu adımı atmasaydık şundan emin olun, birkaç sene içinde Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Kilis'te, Osmaniye'de, Hatay'da, İskenderun'da bu hainler aynı şerefsiz emellerini oralara doğru kaydırmak isteyeceklerdi." diye konuştu.

Türk ordusunun artık kendi silahını ve mühimmatını kullandığını vurgulayan Zeybekci, şöyle devam etti:

"2002'de kullandığımız silahın yüzde 20-25 aralığı Türkiye'de üretilebiliyordu. Şimdi yüzde 75'i geçtik. Hedef yüzde 100'ü Türkiye'de olacak. Yüzde 100'ünü biz üreteceğiz. Şimdi kullanılan mühimmatın tamamı Türk. O kullanılan toplardaki, uçaklardaki, İHA'lardaki bütün sistemlerdeki kullanılanların tamamı Türk. Biliyoruz biz. Kıbrıs Harekatı'nı unutmadık. Kıbrıs Harekatı başladığında Türkiye'nin uçaklarına lastik verilmediği günleri unutmadık, uçaklarına silah, tüfeklerine mermi verilmediğini unutmadık."

Türkiye'nin artık bölgesinde söz sahibi bir ülke konumuna geldiğine dikkati çeken Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni bir dünya kurulacaksa Türkiye o yeni dünyayı kuran ülke olur. Bu coğrafyada bir harita çizilecekse, ecdadın emanet ettiği bu coğrafyadaki milletler, mazlum milletler, boynu bükük milletlerin kaderi söylenirken Türkiye der ki, 'bir dakika', 'one minute'ı hatırlıyor musunuz? Türkiye olmadan bu coğrafyada hiç kimse karar veremez ve veremeyecektir bundan sonra. Bizi tehdit eden ne varsa, biz burada bu kongreyi yapıyorsak, bu güzellikleri yapıyorsak eğer etrafımızdaki tehditlerin olduğu yerde tepesine çöktüğümüz içindir."

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden, üretmesinden rahatsız olanların, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını elinden almak istediğini bildirdi.

Zeybekci, şu görüşlere yer verdi:

"Asıl bağımsızlık ekonomik bağımsızlıktır. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını elinden almak istiyorlar. İstedikleri bu, tek gayretleri bu ama biz ne yaptık? 15 Temmuz’un ardından 18 Temmuz Pazartesi günü dimdik ayaktaydık. Bu millet ekonomiye sahip çıktı. Bir günde 3 milyar dolar hesabındaki parayı Türk lirasına çevirdi. 2016, o ihanetten sonra seferberlik başlattık. Büyüme seferberliği, ihracat seferberliği başlattık. Peki ne oldu? 2017 sonuna geldik. 2016'da en son 4 ayda Türkiye kendini göstermeye başladı. Biz 2017 başında, 'Türkiye dünyada rekorlar kıracak' dedik. IMF'si, Dünya Bankası, OECD'si, Avrupa Birliği gibi hepsi 'yüzde 2.5' dediler, Türkiye’nin büyümesi için. Türkiye 2017'nin sonunda, biz geçen sene 2017'nin şubatında söylemiştik. Dedik ki, 'Türkiye'nin hızına onlar yetişemeyecek.' Türkiye bu yılın sonu itibariyle, ilk defa burada söylüyorum, son çeyrekte, yani ilk 3 çeyrekte yüzde 7.4, üçüncü çeyrekte 11.1 ama en son çeyrekle ilgili en son tahminimiz de şudur; yüzde 7.1 büyüyecek toplamda Türkiye. Ve böylelikle Türkiye dünyada, işte şehitlerimize yakışan performans bu, büyük Türkiye'ye yakışan performans bu. Yıl sonu itibariyle OECD üyesi ülkelerde dünyada birinci olacak Türkiye, gelişmiş 20 ülke arasında dünyada birinci olacak. Onlara rağmen, onlara inat..."

İhracat seferberliği başlatıldığını da anımsatan Zeybekci, "İhracat seferberliği başlattık. Ne için? Daha çok zengin olalım diye mi? Evet, bu millet daha çok zengin olsun, daha fazla refahı olsun ama Türkiye başı dik olsun. Bırak namerde, merde bile muhtaç olmasın Türkiye. El açan değil el açılan Türkiye olsun diye. 18 aydan beri üst üste ihracatını arttıran Türkiye. Şubat'ta da rekorlar kıracağız. 2018'de her ay rekor kıracak. Şehitlerimize yakışan performans bu." ifadesini kullandı.

Bakan Zeybekci, konuşmasının sonunda Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirini salondaki gençlerle beraber okudu.

Mevcut Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur'un tek aday olduğu kongreye, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Zeki Gül, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ile partililer de katıldı.


‹ Önceki Haber AB'den Türkiye'ye vize için tek şart AB'den Türkiye'ye vize için tek şart Sonraki Haber › Hazine piyasaları rahatlattı Hazine piyasaları rahatlattı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.511 Değişim: 0,00% Hacim : 5.559 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 116.511 16.02.2018 Yüksek 116.511
Açılış: 116.511
3,7484 Değişim: 0,04%
Düşük 3,7450 19.02.2018 Yüksek 3,7503
Açılış: 3,7468
4,6568 Değişim: 0,16%
Düşük 4,6454 19.02.2018 Yüksek 4,6629
Açılış: 4,6495
162,53 Değişim: 0,22%
Düşük 162,22 19.02.2018 Yüksek 162,90
Açılış: 162,22
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.