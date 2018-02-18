"Türkiye yüzde 7.1 büyüyecek"

Ekonomi Bakanı Zeybekci,"Türkiye bu yılın sonu itibariyle yüzde 7.1 büyüyecek" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kentteki bir otelde düzenlenen partisinin İl Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, başta Hakkari'deki terör saldırısında şehit olan Çorumlu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker olmak üzere vatan ve bayrak savunmasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Salondakilerin, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları üzerine Zeybekci, "İşte o hainlerin bu ülkeye, bu millete, bu bayrağa kastedenlerin bilmediği tek bir şey var. Şehitler ölmez. O hainlerin bilmediği en önemli şeylerden biri de bu millet diz çökmez." ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Zeybekci, "Eğer Afrin'de biz bu adımı atmasaydık şundan emin olun, birkaç sene içinde Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Kilis'te, Osmaniye'de, Hatay'da, İskenderun'da bu hainler aynı şerefsiz emellerini oralara doğru kaydırmak isteyeceklerdi." diye konuştu.

Türk ordusunun artık kendi silahını ve mühimmatını kullandığını vurgulayan Zeybekci, şöyle devam etti:

"2002'de kullandığımız silahın yüzde 20-25 aralığı Türkiye'de üretilebiliyordu. Şimdi yüzde 75'i geçtik. Hedef yüzde 100'ü Türkiye'de olacak. Yüzde 100'ünü biz üreteceğiz. Şimdi kullanılan mühimmatın tamamı Türk. O kullanılan toplardaki, uçaklardaki, İHA'lardaki bütün sistemlerdeki kullanılanların tamamı Türk. Biliyoruz biz. Kıbrıs Harekatı'nı unutmadık. Kıbrıs Harekatı başladığında Türkiye'nin uçaklarına lastik verilmediği günleri unutmadık, uçaklarına silah, tüfeklerine mermi verilmediğini unutmadık."

Türkiye'nin artık bölgesinde söz sahibi bir ülke konumuna geldiğine dikkati çeken Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni bir dünya kurulacaksa Türkiye o yeni dünyayı kuran ülke olur. Bu coğrafyada bir harita çizilecekse, ecdadın emanet ettiği bu coğrafyadaki milletler, mazlum milletler, boynu bükük milletlerin kaderi söylenirken Türkiye der ki, 'bir dakika', 'one minute'ı hatırlıyor musunuz? Türkiye olmadan bu coğrafyada hiç kimse karar veremez ve veremeyecektir bundan sonra. Bizi tehdit eden ne varsa, biz burada bu kongreyi yapıyorsak, bu güzellikleri yapıyorsak eğer etrafımızdaki tehditlerin olduğu yerde tepesine çöktüğümüz içindir."

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden, üretmesinden rahatsız olanların, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını elinden almak istediğini bildirdi.

Zeybekci, şu görüşlere yer verdi:

"Asıl bağımsızlık ekonomik bağımsızlıktır. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını elinden almak istiyorlar. İstedikleri bu, tek gayretleri bu ama biz ne yaptık? 15 Temmuz’un ardından 18 Temmuz Pazartesi günü dimdik ayaktaydık. Bu millet ekonomiye sahip çıktı. Bir günde 3 milyar dolar hesabındaki parayı Türk lirasına çevirdi. 2016, o ihanetten sonra seferberlik başlattık. Büyüme seferberliği, ihracat seferberliği başlattık. Peki ne oldu? 2017 sonuna geldik. 2016'da en son 4 ayda Türkiye kendini göstermeye başladı. Biz 2017 başında, 'Türkiye dünyada rekorlar kıracak' dedik. IMF'si, Dünya Bankası, OECD'si, Avrupa Birliği gibi hepsi 'yüzde 2.5' dediler, Türkiye’nin büyümesi için. Türkiye 2017'nin sonunda, biz geçen sene 2017'nin şubatında söylemiştik. Dedik ki, 'Türkiye'nin hızına onlar yetişemeyecek.' Türkiye bu yılın sonu itibariyle, ilk defa burada söylüyorum, son çeyrekte, yani ilk 3 çeyrekte yüzde 7.4, üçüncü çeyrekte 11.1 ama en son çeyrekle ilgili en son tahminimiz de şudur; yüzde 7.1 büyüyecek toplamda Türkiye. Ve böylelikle Türkiye dünyada, işte şehitlerimize yakışan performans bu, büyük Türkiye'ye yakışan performans bu. Yıl sonu itibariyle OECD üyesi ülkelerde dünyada birinci olacak Türkiye, gelişmiş 20 ülke arasında dünyada birinci olacak. Onlara rağmen, onlara inat..."

İhracat seferberliği başlatıldığını da anımsatan Zeybekci, "İhracat seferberliği başlattık. Ne için? Daha çok zengin olalım diye mi? Evet, bu millet daha çok zengin olsun, daha fazla refahı olsun ama Türkiye başı dik olsun. Bırak namerde, merde bile muhtaç olmasın Türkiye. El açan değil el açılan Türkiye olsun diye. 18 aydan beri üst üste ihracatını arttıran Türkiye. Şubat'ta da rekorlar kıracağız. 2018'de her ay rekor kıracak. Şehitlerimize yakışan performans bu." ifadesini kullandı.

Bakan Zeybekci, konuşmasının sonunda Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirini salondaki gençlerle beraber okudu.

Mevcut Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur'un tek aday olduğu kongreye, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Zeki Gül, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ile partililer de katıldı.