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Hazine piyasaları rahatlattı

18.02.2018 - 16:54

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Hazine,bu yıla iç borç çevirme oranını yüzde 100'ün altına indirerek ve piyasaları rahatlatarak başladı" dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hükümetin aldığı tedbirlerin de etkisiyle Hazinenin bu yıla iç borç çevirme oranını yüzde 100'ün altına indirerek ve piyasaları rahatlatarak başladığını belirterek, "Yabancı yatırımcılar ilk 5 haftalık dönemde 1,5 milyar dolarlık tahvil satın aldı." dedi.

Şimşek yaptığı açıklamada, Hazinenin 2018'in ilk çeyreğindeki yüksek itfalara karşı yıla güçlü bir nakit rezerviyle başladığını söyledi.

Geçen yıl büyümenin desteklenmesi amacıyla hükümetin birçok adım attığını ve bunların büyüme oranını artırması sayesinde 2017'nin son aylarında vergi gelirlerinin, öngörülenin üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, bu durumun Hazine nakit rezervini desteklediğini bildirdi.

Şimşek, bunun da jeopolitik ve finansal gelişmeler karşısında Hazinenin borçlanma miktarını piyasa faizlerinde baskı yaratmayacak şekilde ayarlayabilmesine imkan tanıdığının altını çizerek, ABD tahvil faizlerinin yükseldiği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasalarının sert düşüşler yaşadığı ve bölgedeki jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde Hazinenin güçlü nakit rezervinin önem kazandığını dile getirdi.

İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANI İLK AY YÜZDE 96 OLDU

Hükümetin uyguladığı politikaların orta ve uzun dönemli gelişmeler dikkate alınarak belirlendiğini ifade eden Şimşek, Hazinenin bu yıla ilişkin Finansman Programı'nda yurt içi piyasada iç borç çevirme oranının yüzde 110 seviyesinde gerçekleşmesini öngördüğünü, yılın ilk ayında ise oranın yüzde 96 olduğunu kaydetti.

Şimşek, "Hazine, 20 milyar liralık itfa ile yurt içi piyasalara yılın en yüksek itfasının olduğu şubat ayında ise beş ihale ve bir kira sertifikası ihracıyla 16,7 milyar lira tutarında borçlanma gerçekleştirdi. Hazinenin, 20 Şubat'ta yapacağı değişken faizli senet ihracıyla şubat ayı borçlanma programını da geçen ay olduğu gibi, duyurduğu iç borç çevirme oranının altında tamamlaması öngörülmektedir." diye konuştu.

"HAZİNENİN BORÇLANMA STRATEJİSİ FAİZLERİ OLUMLU ETKİLİYOR"

Hazinenin iç borç çevirme oranını artırdığı 2017 yılında iç piyasada ihraç ettiği tahvillerin 7,6 milyar dolar tutarındaki kısmının yabancı yatırımcılar tarafından satın aldığına dikkati çeken Şimşek, "Dolayısıyla Hazine, geçen yıl bankacılık sektörü bilançosuna ilave bir yük getirmediği gibi, banka bilançoları içindeki menkul kıymetlerin payı da tarihi düşük seviyelere gerilemiştir. Bu trend 2018 yılında artarak devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin aldığı tedbirlerin de etkisiyle Hazinenin 2018 yılına iç borç çevirme oranını yüzde 100’ün altına indirerek ve piyasaları rahatlatarak başladığını belirten Şimşek, bununla beraber yabancı yatırımcıların yılın ilk 5 haftasında 1,5 milyar dolar tutarında Hazine tahvili satın aldığını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Hem iç borç çevirme oranlarının düştüğü hem de yabancı yatırımcıların ilgisinin devam ettiği bu dönemde Hazinenin borçlanma stratejisi, faiz oranlarını da olumlu etkilemektedir." ifadesini kullandı.

Diğer taraftan Mecliste görüşülen torba tasarıda yer alan Tek Hazine Hesabı sisteminin genişletilmesi projesinin bu yıl hayata geçirilmesiyle Hazinenin çok daha güçlü bir nakit rezervini yönetmeye başlayacağını vurgulayan Şimşek, kısa vadede bunun nakit yönetiminde önemli bir etkinlik artışı yaratacağını, aynı zamanda borçlanma maliyetlerine de olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.


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