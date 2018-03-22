"Türkiye ekonomisi dayanıklılığını ispat etti"

Yabancı misyon temsilcileri için yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, Türkiye ekonomisinin birçok şokla karşı karşıya kalmasına rağmen dayanıklılığını ispat ettiğini dile getirdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, yakın dönemde Türkiye ekonomisini etkileyen küresel, bölgesel ve ulusal birçok önemli olayın yaşandığını belirterek, "Bazıları şok niteliğindeki bu gelişmeler karşısında Türkiye ekonomisi dayanıklılığını ispat ederek, istikrarlı bir şekilde büyümesine devam etti." değerlendirmesini yaptı.

TBB tarafından, yabancı misyon temsilcilerine ekonomi ve bankacılık sektörü hakkında bilgi verilmesine ilişkin yapılan açıklama, birliğin internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamaya göre, TBB ev sahipliğinde ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin misyon temsilcilerinin katılımıyla Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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Toplantıda katılımcılara, Türkiye'de ekonomi politikasının çerçevesi, gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırma, iç-dış ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkileri, büyüme, kamu dengesi, ödemeler dengesi, enflasyon, finansal sektörün yapısı, bankacılık sektörünün performansı, kredi büyümesi ve dağılımı, bankacılıkta swot analizi, orta vadeli program hedefleri gibi konuları içeren bir sunum yapıldı.

Açıklamada, toplantının açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, toplantı davetini kabul eden yabancı ülke temsilcilere teşekkür etti.

"EN ÖNEMLİ NEDENİ BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SAĞLIKLI OLMASIDIR"

Aydın, yakın dönemde Türkiye ekonomisini etkileyen küresel, bölgesel ve ulusal birçok önemli olayın yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bazıları şok niteliğindeki bu gelişmeler karşısında Türkiye ekonomisi dayanıklılığını ispat ederek, istikrarlı bir şekilde büyümesine devam etti. Türkiye ekonomisinin dayaklı olmasının ve büyümeyi sürdürmesinin en önemli nedeni, makro dengelerinin sağlam ve bankacılık sektörünün sağlıklı olmasıdır. TBB olarak, iç ve dış ekonomik gelişmeleri ve finansal sektörü yakından izliyor ve değerlendiriyoruz. Ülkemizdeki yabancı temsilciler için, sektörümüz ve ekonomideki gelişmeler hakkında gerek kendilerine, gerekse ülkelerindeki yatırımcılara bilgi sağlamaya devam edeceğiz. Kendilerinden gelecek görüşme taleplerini karşılamaya her zaman hazırız."

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