Kapasite kullanım oranı açıklandı

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı Mart'ta değişmeyerek yüzde 77.8 oldu.

Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayinde kapasite kullanım oranının (KKO) Mart ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 77.8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 79.1 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamada, "2018 yılı Mart ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıklı tüketim malları, yatırım malları, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artış görülürken, ara mallarda azalış gözlenmektedir" denildi.

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