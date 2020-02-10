‹ Önceki Haber "Petrol tarihinde yeni bir sayfa açmak istiyoruz" "Petrol tarihinde yeni bir sayfa açmak istiyoruz" Sonraki Haber › "Çin Merkez Bankası faizleri düşürmeli" "Çin Merkez Bankası faizleri düşürmeli"

Türkiye’den 2 marka dünya perakende listesinde yer aldı

10.02.2020 - 16:45
Türkiye’den 2 marka dünya perakende listesinde yer aldı | Ekonomi Haberleri

Deloitte’un Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu'na göre, dünyanın gelir açısından en büyük 250 perakendecisinin elde ettiği toplam gelir 4,74 trilyon dolar oldu. Türkiye’yi yıllardır raporda temsil eden BİM Birleşim Mağazacılık AŞ ve geçen yıl listeye ilk defa giriş yapan A101 bu yıl da listede yer aldı.

Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu'nu yayınladı. Rapora göre toplam gelir anlamında en büyük 250 perakende şirketi, 2018 mali yılında yüzde 4,1 bileşik büyümeyi temsil eden toplam 4,74 trilyon dolar gelir elde etti.

Listede yer alan şirketlerin perakendeden elde ettikleri yıllık gelir ise ortalama 19,0 milyar dolar oldu. Türkiye’den BİM ve A101 bu yıl da dev markaların yer aldığı listede yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Geçen yıl listede ilk 10’da yer alan perakendenin en güçlü markaları, bu yıl da listedeki konumunu korudu. Dünyanın en büyük 10 perakendecisinin büyüme oranı bu yıl listede yer alan ilk 250 perakendecinin büyüme oranını aşarak, toplam perakende satış gelirine yüzde 32,2 katkıda bulundu.

TOPLAM GELİRİN YÜZDE 66,5'İ HIZLI TÜKETİM SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNDEN

##$HABER_1460099$##

Tüm liste içerisinde hem listeye giren şirket sayısı (136) hem de ortalama gelir (23,2 milyar dolar) açısından öne çıkan sektör ise hızlı tüketim oldu. Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren 136 şirket, toplam gelirin yüzde 66,5’ini oluşturdu.

Dünyanın en büyük ilk 250 perakende şirketinin 88’i Avrupa’dan listeye girerken, bu şirketler listenin yüzde 34,4’ünü oluşturdu. ABD’li şirketlerin ortalama gelir büyüklüğünün ise 27,6 milyar dolara ulaşması dikkati çekti.

En hızlı büyüyen 50 şirketin son 5 yılki büyüme ortalaması yüzde 19,4 ile 250 şirketin yüzde 5 olan ortalama büyümesinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu büyümedeki en önemli faktör e-ticaret’teki büyüme olarak öne çıktı.

BİM VE A101 DEVLER ARASINDA YARIŞTI

Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri Hande Özdiler Yılmazkaya, "Türkiye’den iki şirket 2018’de yaşanan ekonomik yavaşlama ve TL’de yaşanan değer kaybına rağmen dünyanın en büyük perakende şirketleri arasında yer almaya devam etti. BİM, 2013-2018 yılları arasında yüzde 22,2’lik büyüme elde etti ve listede 157. sırada yer aldı. Geçen yıl listeye giriş yapan A101 ise 4,1 milyar dolar gelir elde ederek 241. sıraya yerleşti ve en hızlı büyüyen 50 perakendeci arasında 5. olarak geçen yılki konumunu korudu." bilgilerini verdi.

Deloitte Tüketim Endüstrisi Lideri Özkan Yıldırım ise perakende sektöründe ilk sıralardaki oyuncuların yerlerini korumaya devam ettiklerini ifade ederek, 2019’da yavaşlayan dünya ekonomisinin, 2020 için de yavaşlama sinyalleri verdiğini kaydetti.

Dünya ekonomisinin az da olsa pozitif büyümeyi yakalayabileceği düşünülse de bu zorlu ortamda sektör oyuncularının yeni iş alanları ve pazarlar geliştirmek istiyorsa dijital etkinliklerini artırmak durumunda olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti: "2019 yılında tüketicilerin beklentilerini tahmin etmek hiç olmadığı kadar önem kazandı. Dünya ticaretindeki ülkelerin uyguladığı korumacı politikaların, düşük enflasyon ve borçlanma maliyetleri ortamının devam etmesi bekleniyor. Ancak düşük borçlanma maliyetlerine rağmen, işsizliğin azaldığı ülkeler dahil olmak üzere düşük maaş artış oranları ve buna bağlı tüketici harcamalarındaki zayıflık nedeniyle yatırım harcamaları nispeten zayıf kalacak ve ekonomik büyüme dünya genelinde kısıtlanacaktır” diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
118.342 Değişim: -2,21% Hacim : 14.936 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 116.648 10.02.2020 Yüksek 121.190
Açılış: 120.459
6,0217 Değişim: 0,09%
Düşük 5,9746 10.02.2020 Yüksek 6,0250
Açılış: 6,0163
6,5770 Değişim: -0,18%
Düşük 6,5480 10.02.2020 Yüksek 6,5982
Açılış: 6,5886
305,04 Değişim: 0,43%
Düşük 301,79 10.02.2020 Yüksek 305,41
Açılış: 303,75
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.