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"Çin Merkez Bankası faizleri düşürmeli"

10.02.2020 - 17:00 | Son Güncelleme :
"Çin Merkez Bankası faizleri düşürmeli" | Ekonomi Haberleri

Çin Halk Bankası Para Komitesi Üyesi Ma Jun, "Çin Merkez Bankası faizleri düşürmeli" açıklamasında bulundu.

Çin Halk Bankası Para Komitesi Üyesi Ma Jun, coronavirüs salgınından etkilenen şirketleri desteklemek için bankanın gösterge faizleri indirmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Çin’in merkez bankası olan Çin Halk Bankası, ocak ayındaki faiz toplantısında bir yıllık borç verme temel faiz oranını yüzde 4.15’te, beş yıllık borç verme temel faiz oranını yüzde 4.80’de sabit tuttu.

Çin Halk Bankası, pazartesi günü erken saatlerde coronavirüsün ülkeyi etkilemeye devam etmesi sebebiyle piyasaya likidite sağlamak amacıyla ters repo aracılığıyla 129 milyar dolar (900 milyar yuan) sürdü.

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Banka, piyasaya sürülen 700 milyar yuanın yedi günlük ters repo faizinin yüzde 2.4, 200 milyar yuanın ise dört günlük ters repo faizinin yüzde 2.55 olduğunu vurguladı. Ters repoların satın alımının güvenliği ticari bankalar ile ileride satılmak üzere sağlanacak.

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