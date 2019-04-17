Türkiye’de 'Yılın Otomobili Yarışması’nda kazanan belli oldu | Ekonomi Haberleri

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 4’üncü kez düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi hibrit versiyonu ile birlikte Türkiye’de Sakarya fabrikasında üretilen Toyota Corolla oldu.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre; OTOMOTİV Gazetecileri Derneği (OGD) üyesi 74 otomotiv gazetecisinden toplamda 4170 puan alan Toyota Corolla Sedan birinciliğe ulaştı. Yarışmanın ilk yılında Skoda Superb, ikinci yılında yılda Renault Megane Sedan, üçüncü yılında ise Hyundai Ioniq Hybrid bu önemli ödülün sahibi olmuştu. Yarışmanın ilk etabında; 21 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi.

OTOMOBİL OSCAR’I

“Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise Toyota Corolla Sedan; Dacia Duster, Ford Focus, Honda CR-V, Mercedes Benz A Serisi, Volkswagen T-Roc ve Volvo XC40, modellerini aldığı puanlarla geride bırakmayı başardı. Birinci seçilen Toyota Corolla, “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. Otomotiv gazetecilerinin verdiği oylarla Türkiye’nin “Otomobil Oscarı” olarak adlandırılan Türkiye yılı Otomobili ödülüne layık görülen Toyota Corolla Sedan’ın açıklandığı Feriye Palace’da gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasınının tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğuna bir kez daha dikkat çekti.

OBJEKTİF BAKIŞ

Sandık, yarışmanın tüm aşamalarında finalist otomobiller arasında büyük bir rekabetin yaşandığını da belirterek “Objektif bakış açısıyla otomobilleri değerlendirirken, fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk. Tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli. Bu yılda tüm otomobiller arasında zorlu bir rekabet yaşandı. Ve sonuçta bir otomobil ilk sırada yer aldı” dedi. “Türkiye’de Yılın Otomobili 2019” PPG Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşti.

Kaliteli bir işe imza atıyorsunuz

DÜZENLENEN törende “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü alan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Bozkurt ödülü aldıktan sonra şunları söyledi; “Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Bütün otomobiller bir emeğin ürünü ve OGD olarak o kadar kaliteli bir işe imza atıyorsunuz ki gerçekten görüyorum ki bu işin mayası tuttu. Burada yarışan finale kalmamış olanlar dahil olmak üzere çok kıymetli emek ürünü otomobiller. Sembolik olarak birinin seçilmesi gerekiyordu. Bizler dahil olduk. Bence otomotiv sektörü kazandı.”

Hangi otomobil kaç puan aldı?

1. Toyota Corolla Sedan 4170

2. Dacia Duster 3770

3. Mercedes Benz A Serisi 2670

4. Ford Focus 2260

5. Volvo XC40 OGD 2020

6. Volkswagen T-Roc 1880

7. Honda CR-V 1730

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