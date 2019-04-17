Bitcoin 5 bin 200 doların üzerine çıktı | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasalarında salı günü görülen düşüş eğiliminin etkisiyle 5 bin 100 doların altına gerileyen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.90 artışla 5 bin 200 doların üzerine çıktı.

Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklama ve yaptırımların etkisiyle dalgalanmalar etkisini göstermeye devam ederken, 3 Nisanda 5 bin dolar düzeyini gören Bitcoin istikrarını koruyor. ABD merkezli bilgisayar güvenliği yazılım şirketi McAfee kurucusu ve ünlü yatırımcı John McAfee, Bitcoin fiyatının 2020 yılının sonunda bir milyon dolar olacağı iddiasını yinelerken, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hisse senedi piyasalarına uygulanan formüllerin kripto para birimleri piyasalarına uygulanamayacağını söyledi. McAfee, Bitcoin'in 2020 sonuna kadar bir milyon dolara ulaşmaması imkansız. Bitcoin bir hisse senedi değil! Hisse senedi paradigmaları ve formüllerini Bitcoin'e uygulayarak bir cevap elde etmek çok saçma dedi.

##$HABER_1454361$##

Gelişmelerin ardından son 24 saat içinde en düşük 5,097 doları gördükten sonra Bitcoin yüzde 2.90 artışla 5,243 dolara yükseldi ve 92 milyar 543 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.3'ünü oluşturdu.

Toplam 2,154 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.62 ile yalnızca Bitcoin Cash düşerken, en büyük 100'den de 87'si yükseldi ve piyasada etkili olan artış eğilimine yüzde 12.39 artışla 24'üncü sıradaki Basic Attention Token öncülük etti.

Piyasa hacmi, en yüksek hacimli 100 birimde görülen artışla yeniden 175 milyar doların üzerine çıkarken, son 24 saatte yüzde 2.3 artışla 176 milyar 790 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 40 milyar 365 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.90

2.Ethereum yüzde 2.53

3.Ripple yüzde 1.09

5.EOS yüzde 1.89

6.Litecoin yüzde 2.10

7.Binance Coin yüzde 3.84

8.Tether yüzde 0.40

9.Stellar yüzde 2.38

10.Cardano yüzde 1.34 yükselirken

4.Bitcoin Cash yüzde 0.62 düştü.

Etiketler