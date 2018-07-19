Turkcell'den Bakan Albayrak'a transfer

Turkcell Finans Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere Turkcell'deki görevinden ayrılma kararı aldı.

Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimize 20 Temmuz 2016 tarihinde katılan ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevini yürütmekte olan Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere, şirketimizdeki görevinden 31 Temmuz 2018 tarihinde geçerli olmak üzere ayrılma kararı almıştır.

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Konuyla ilgili olarak, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: "Sayın Bülent Aksu, Turkcell'in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağlayan uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile şirketimizin sürekli büyümesini sağlayan güçlü finansal temeller üzerine kurulmasında önemli katkılar sunmuştur. Şirketimizin güçlü ve sağlıklı finansal yapısını sürdürmesindeki emekleri ve üstün gayreti takdire şayandır. Sayın Aksu'nun Turkcell'de gösterdiği başarının katbekat fazlasını yeni görevinde de göstereceğine inanıyor, bu görevlendirmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Şirketimizde Hazine, Risk ve Tahsilat Yönetiminden Sorumlu Direktör olarak görev yapan Osman Yılmaz, 1 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla mevcut görevine ek olarak, Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekalet edecektir."

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