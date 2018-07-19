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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı

19.07.2018 - 13:35
Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı

77 farklı şehirden 2018 yılı ocak ve nisan ayları baz alınarak hazırlanan dünyanın en pahalı şehirleri raporuna göre Türkiye, İstanbul ile pahalılık oranıyla listenin 67'nci sırasında yer aldı. Dünyanın en pahalı şehri unvanına ise İsviçre'nin başkenti Zürih sahip oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, dünya genelindeki şehirlerin ortalama kazançlarını ve satın alma gücünü ortaya koyan araştırmayı inceledi. Ajans Pressin finans şirketi UBS'nin Fiyatlar ve Kazançlar raporunun yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin de dünya da en pahalı şehirler sıralamasına 67'nci sırasında İstanbul ile yer aldığı görüldü.

DHA' da yer alan haberde raporun, 77 farklı şehir baz alınarak hazırlanırken, her şehirdeki bağımsız yerel gözlemcilerin elde ettiği verilere dayandırıldığı gözlendi.

Bunun yanı sıra, her şehrin kendi kültürü göz önünde tutulurken, 75 binden fazla veri noktası kullanılması dikkat çekti.

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NEW YORK REFERANS OLARAK ALINDI

Gerçekleştirilen medya incelemesinde ise 2017 de hayat pahalılığını konu alan bin 634 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakam 2018 içerisinde şimdiden bin 924 haber sayısına ulaştı.

Türkiye'nin 67'nci sırada yer aldığı raporda, İsviçre'nin başkenti Zürih pahalılık seviyesiyle birinci sıraya yerleşti.

Zürih, Cenevre, Oslo ve Kopenhag gibi şehirler takip etti. Listenin son sırasında yer alarak dünyanın en ucuz şehri unvanına ise Mısırın başkenti Kahire sahip oldu.

Araştırmada, New York referans şehir olarak belirlenirken, fiyatların dolar bazında sıralandığı saptandı.

Böylelikle, listenin başında yer alan Zürih'in bir aylık mal ve hizmet tüketimi için 4 bin 206 dolar harcadığı görülürken, Kahire'nin söz konusu mal ve hizmetler için yalnızca bin 272 dolar harcadığı tespit edildi. İstanbul'da ise bu tutar bin 973 dolar olarak belirlendi.

İSTANBUL GEZİSİ 362 DOLAR

Verilerde genel fiyat seviyelerinin yanı sıra gıda, toplu taşıma, ev elektroniği ve giyim gibi harcama kriterler de ayrı ayrı verilirken, İstanbul'un gıda konusunda 48'nci sıraya yerleştiği saptandı.

Ev elektroniği harcamasında ise 42'nci olan İstanbul, toplu taşıma harcamalarında ise 53'üncü sırada yer aldı.

İstanbul, kısa süreli şehir turu harcamalarında da 74'üncü sırada yer alırken; bir şehir turu için 362 dolarlık harcamanın yeterli olacağı bilgisine ulaşıldı.


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