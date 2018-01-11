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Turkcell, Türk Telekom CEO’su Paul Doany’i ağırladı

11.01.2018 - 13:27

Türkiye’nin dijital operatörü Turkcell, “Turkcell Akademi C-Lounge Oturumları” etkinliğiyle Türk Telekom CEO’su Paul Doany’i ağırladı. Turkcell Akademi Liderlik Gelişim Programı kapsamında gerçekleşen C-Lounge oturumunda Turkcell çalışanlarıyla buluşan Paul Doany, sektör deneyimleri ve yöneticilik tecrübelerini paylaştı.

Türkiye telekomünikasyon sektörü, daha önce benzerine rastlanmayan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin dijital operatörü Turkcell, Türk Telekom CEO’su Paul Doany’i ağırladı. Kendi alanında önemli işlere imza atmış, vizyoner ve örnek kişiliğiyle öne çıkan Paul Doany, Turkcell çalışanlarıyla buluştuğu oturumda sektör deneyimlerini, başarılı liderlik yolculuğunu ve dijital dönüşüme duyduğu heyecanı paylaştı. Paul Doany, Türk Telekom’u özelleştirme sonrası organik ve inorganik büyüme imkânlarını değerlendirerek güçlü bir grup haline getiren önemli bir isim olarak öne çıkıyor.

Turkcell, “Turkcell Akademi C-Lounge” etkinlik dizisi kapsamında işleriyle sektöre imza atan isimleri çalışanlarıyla buluşturmayı hedefliyor. Etkinlikte yaptığı konuşmada “Biz birer rakip olabiliriz ama aynı zamanda Türkiye’yi geleceğe taşıyacak teknolojileri üreten iki önemli şirketiz” diyen Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, Türk Telekom CEO’su Paul Doany’e bir de teşekkür plaketi verdi.


Etiketler

  • Turkcell
  • Türk Telekom
  • telekomünikasyon sektörü
  • Paul Doany
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