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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: 2018 yılında kur...

11.01.2018 - 11:58 | Son Güncelleme : 11.01.2018 - 12:24

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, 2018 yılında kur tarafında çok olumsuz bir seyir beklemediği açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ertem, "Bu yıl dış ticaret verileri ve enflasyonda önemli düzelmeler olacaktır; bu bağlamda 2018'de dolarda geçen yılki volatiliteleri görmeyeceğiz. Gereksiz ara malı ithalatıyla ilgili dış ticaret açığı var, bunun önlenmesi için reformlar yapılabilir" dedi.

Ertem'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* TCMB'nin önerileri doğrultusunda cari açık ve enflasyonu aşağı çekecek ciddi reformlar yakında gündeme gelecek

* Bunlar orta ve uzun vadede enflasyonu, parasal/palyatif önlemler dışında düşürecek önlemler olacak

* Gıda tarafından TCMB'nin enflasyon öngörülerini bozan şişkinlikler var; itiraf edilmeli ki gerekli regülasyonlar yapılmıyor, ekonomi yönetimi daha atak davranmalı

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* Cumhurbaşkanlığı da bunu yakından takip ediyor, siyasi irade mevcut

* Üçüncü çeyrekteki yüksek büyüme sonrasında, dördüncü çeyrekte de o denli düşüş olmayan bir büyümeyle karşılaşacağız, yıl genelinde yüzde 7 civarında bir büyüme bekliyoruz

* Yüksek faiz olmadan, faizleri aşağı indirerek, enflasyonu düşürerek yapılan bir büyüme gelir dağılımını da düzeltir

* Bundan sonraki reformlar para piyasalarına dönük reformlar olmayacaktır; bunu değiştireceğiz; faizleri düşürmek için elimizde çok farklı piyasa dostu araçlar var

* Bunlar çok yakında devreye girecek ve faizlerin düştüğünü de göreceğiz

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Etiketler

  • TCMB
  • büyüme
  • dış ticaret
  • Cemil Ertem
  • enflasyon öngörüleri
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