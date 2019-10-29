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Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak

29.10.2019 - 11:02
Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak | Ekonomi Haberleri

Anadolu Ajansının (AA) ev sahipliğinde ve Rus haber ajansı TASS iş birliğiyle yarın İstanbul'da Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Rusya'dan enerji alanında öne çıkan uzmanların katılacağı toplantı, "Günümüz İklim Değişikliği Gündeminde Doğal Gazın Yeri" ve "TürkAkım'ın Türkiye Enerji Çeşitlendirmesindeki Rolü" olmak üzere iki oturumdan oluşacak.

İlk oturumun moderatörlüğünü TASS Haber Ajansı Editörü Maxim Filimonov üstlenirken, ikinci oturumu ise AA Enerji Haberleri Editör Yardımcısı Barış Sağlam yönetecek.

Toplantıya Türkiye'den, Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Esgaz ve İzmir Gaz Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aktürk katılacak.

Rusya'dan ise toplantıya, Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivach, Doğu-Batı Araştırmaları Enstitüsü Kıdemli Üyesi Danila Bochkarev ve Samara Ulusal Araştırma Üniversitesi Rektör Başyardımcısı Roman Samsonov gibi uzmanlar iştirak edecek.


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