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Parlamento Johnson’ın erken seçim önerisini reddetti

29.10.2019 - 11:11 | Son Güncelleme :
Parlamento Johnson’ın erken seçim önerisini reddetti | Ekonomi Haberleri

İngiltere Parlamentosu, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesinin ardından, Başbakan Boris Johnson’ın erken seçim önerisi reddetti.

İngiltere Parlamentosunda yapılan müzakerede konuşan ve 12 Aralık'ta erken genel seçimlerin yapılmasını talep eden Başbakan Boris Johnson, İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'i erken seçime gitmemek için mazeretler üretmek ile suçladı. Jeremy Corbyn ise hükümetin 31 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan Brexit için 100 milyon sterlin harcadığını, bu paranın insanlar için kullanılabileceğini söyleyerek Johnson'ı suçladı.

İngiltere Parlamentosu, Johnson’ın erken seçim önerisini, yapılan oylamayla reddetti.


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