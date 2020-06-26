Türk otomotiv firmaları Meksika pazarında fırsatları arıyor | Ekonomi Haberleri

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen programda, Meksikalı aftermarket, ithalat, tedarik sanayi, toptancı ve distribütör firmalarıyla ikili iş görüşmeleri yürütülüyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından, pandemi sürecinde yavaşlayan ihracatı canlandırmak için yılda 50 milyar dolarlık otomotiv ithalatı yapan Meksika'ya yönelik başlatılan dijital sektörel ticaret heyeti programı kapsamında 21 Türk firması, Meksikalı otomotiv firmalarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve 2 Temmuz'a kadar sürmesi planlanan programın açılışına, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye Cumhuriyeti Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez, Meksika Ticaret Müşaviri İnci Selin Bal Salkım, Meksika Aftermarket, Yedek Parça ve Aksesuar İthalatçıları, Temsilcileri ve Distribütörleri Birliği (ARIDRA) Yönetim Kurulu Başkanı Antonio Lopez, Meksika Otobüs, Ağır Vasıta ve Traktör Üreticileri Birliği (ANPACT) Yönetim Kurulu Başkanı Miguel Heberto Elizalde Lizarraga ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, mayıs ayında kısmen de olsa normalleşmenin başladığını ancak pandemi öncesi sürece dönmenin zaman alacağını belirtti.

Küresel ticaretin büyük yara aldığı, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendirildiği bu dönemde Türkiye'nin güvenilir tedarikçi konumunu güçlendirmek için çalışmalara devam edildiğini bildiren Çelik, "Bu kapsamda düzenlediğimiz Meksika Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programı, otomotiv endüstrisinde bir ilk oluyor. Uluslararası ticaretin dijitalleştiği, yeni iş modellerinin giderek yaygınlaştığı bu dönemde yeni nesil faaliyetlerle üyelerin bu zorlu dönemi atlatmaları ve dünya ticaretinde hak ettiği konuma ulaşmaları için çaba gösteriyoruz. Her şey yolunda gittiği takdirde 2021'den itibaren hedefimiz, tekrar pandemi öncesindeki rakamlara ulaşmak." ifadelerini kullandı.

"REKABETÇİ BİR ŞEKİLDE PAZARA GİRMEMİZ GEREKİYOR"

Alternatif pazarların değerinin kriz dönemlerinde daha fazla anlaşıldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: "Meksika, otomotiv endüstrisi açısından başlıca alternatif pazarlar arasında yer alan önemli bir ülke. Önceki yıllarda Meksika'ya yönelik hem milli katılım fuar organizasyonları hem de sektörel ticaret heyeti programları düzenledik. Özellikle otomotiv tedarik sanayisindeki yüksek ithalatına bakıldığında, Meksika, Türkiye için önemli bir pazar potansiyeli barındırıyor. Meksika, tedarik sanayisinde de pek çok üründe gümrük vergisiz ithalat yapıyor. Önümüzdeki dönemde iki ülke sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine ve karşılıklı ticaretin de giderek artacağına inanıyoruz."

Söylemez de doğru bağlantılar kurulduğu takdirde Meksika pazarından ciddi bir pay almanın mümkün olduğunu ifade etti.

Meksika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1-1,5 milyar dolar bandında olduğuna işaret eden Söylemez, "Rekabetçi bir şekilde pazara girmemiz gerekiyor. Doğru bağlantıları kurabilmek de çok önemli. Bize karşı çok açık ve çok sıcak olduklarını da belirtmek isterim. Bu yüzden iş yapma hususunda çok önemli avantajımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Söylemez, Meksika'nın pandemi döneminde zorlayıcı bir tedbir almadığını, ticaret ve uçuşların şu an serbest olduğunu da sözlerine ekledi.

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