Bakan Varank: Reel sektördeki canlanma hız kazandı | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank: Reel sektördeki canlanma hız kazandı
Bakan Varank, "Haziran'da reel sektördeki canlanma hız kazandı, ilk 18 günde sanayideki elektrik tüketimi, Nisan ve Mayıs'ın aynı dönemini geride bıraktı" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz
Haziran'da reel sektördeki canlanma hız kazandı, ilk 18 günde sanayideki elektrik tüketimi, Nisan ve Mayıs'ın aynı dönemini geride bıraktı
Haziran'ın ilk 18 gününde OSB'lerdeki elektrik tüketimi, Mayıs'a göre yüzde 26 arttı
Etiketler
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN