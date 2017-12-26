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Türk kimya devini satın aldı!

26.12.2017 - 13:27 | Son Güncelleme : 26.12.2017 - 13:37

Kimya sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Veser Kimya, ABD’li Vinmar Internetional’ın bünyesine geçti.

Houston merkezli küresel kimya ve plastik ürün şirketi Vinmar, Türk şirketi Veser’in yüzde 90’ını satın aldı. Böylece dünyaca ünlü kimya şirketlerinin Türk tedarikçisi olan Veser’in Houston merkezli Vinmar tarafından alınması, ABD’den bu yıl yapılan en önemli satın alma operasyonlarından biri olarak öne çıktı.

PTT’DEN AYRILDI, KİMYAYA GİRDİ

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Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre Veser’in satış ücreti açıklanmasa da fiyatın 50 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. 1988’de PTT çalışanı Ali Kırca tarafından kurulan Veser Kimya, ilaçtan kozmetiğe madeni yağdan deterjana birçok alanda ürün yelpazesine sahip. Geçen yıl vefat eden Ali Kırca’nın kurduğu şirketin İstanbul dışında İzmir ve Adana’da 10 bin metrekarelik alanda 4 deposu bulunuyor. İlk şubesini 29 yıl önce Bursa’da açan şirket Henkel, Givaudan, Croda, Huntsman, BASF gibi devlerin distribütörlüğünü yaptı. Şu anda şirket, 22 kimya devinin Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor.

130 ÇALIŞANI 200 MİLYON CİROSU VAR

130 çalışanı bulunan Veser’in 2017 yılı ciro hedefi ise 200 milyon lira. Türk şirketi satın alan Vinmar ise 1978’de kuruldu. 34 farklı ülkede ofisi bulunan firma, 100’den fazla ülkeyle çalışıyor. Yıllık satışları 5 milyar doları aşan şirketin kurucusu ise Vijay Goradia. Hindistan asıllı milyarder Goradia’nın ilginç bir hayat hikayesi var. 1970’li yılların başında Hindistan’dan önce Afganistan’a, ardından İran’a kaçan Goradia, Hintli bir girişimciden plastik ürün alımıyla bu işe giriyor.

SERVETİNİ OKULLARA HARCIYOR

1.5 milyar dolarlık serveti bulunan Godaria, dini merkez veya ibadethane açmak yerine, kurduğu vakıfla eğitime odaklanıyor, öğretmen yetiştirilmesi ve okul yapılmasını sağlıyor. Hint asıllı işadamı, her yıl Hindistan’a giderek okulları ziyaret ediyor.


Etiketler

  • Kimya sektörü
  • vinmar
  • ali kırca
  • veser
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