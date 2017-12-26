Dardenia, 2017’nin sipariş şampiyonlarını ödüllendirdi

Denizin lezzeti Dardenia, 2017 yılında en çok sipariş veren müşterilerini unutmadı. Türkiye’yi ‘fine food’ ile tanıştıran marka yıl boyunca en çok sipariş veren müşterilerine ‘Dardanel Gurme’ ürünlerinden oluşan sepet hediye etti.

Türkiye’nin ilk ve tek balık ekmek zinciri Dardenia, müşterilerinin yeni yılını erken kutladı. Gıda sektöründe inovatif yaklaşımıyla deniz ürünlerini fast-food kategorisinde sunan firma 6 yıldır kendisini yalnız bırakmayan müşterilerini unutmadı. Dardenia, yıl boyunca en çok sipariş veren sadık müşterilerine ‘Dardanel Gurme’ ürünlerinden oluşan hediye sepeti gönderdi.

Fast-food sektöründe müşteri ilişkileri yönetimi alanında fark yaratmak istediklerini belirten Dardenia Genel Koordinatörü Selin Daniyel, “Dardenia olarak 6’ıncı yılımıza, müşterilerimizin teveccühü ile ulaştığımızın farkındayız. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya çalışacağız. Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz CRM programımız kapsamında yıl boyunca İstanbul’daki 11 şubemizden en çok sipariş veren müşterilerimize ‘Dardanel Gurme’ ürünlerinden oluşan bir hediye sepeti gönderdik. Hem yüzlerce kez sipariş vererek bizleri onurlandıran müşterilerimize teşekkür etmek hem de bizler için ne kadar değerli olduklarını anlatmak istedik. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler sayesinde hedefimizi daha yukarılara çekerek balık ekmek lezzetini daha geniş kitleler ile paylaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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