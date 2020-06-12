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Türk Hava Yolları ABD uçuşlarına başlıyor

12.06.2020 - 09:00
Türk Hava Yolları ABD uçuşlarına başlıyor | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs nedeniyle durdurulan ABD uçuşlarının 19 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları ABD uçuşlarına yeniden başlama kararı aldı. Koronavirüs nedeniyle durdurulan uçuşlar 19 Haziran'da başlayacak. Kuzey Amerika'ya yapılacak uçuşlar ilk olarak Chicago, Washington DC ve Los Angeles olacak. Haftada 3 uçuş olarak planlamalar yapılacak. Los Angeles'a uçuşlar 24 Haziran'da başlayacak.


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