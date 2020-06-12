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ABD Hazine Bakanının ikinci dalga yorumu: Yeniden durduramayız

12.06.2020 - 08:54
ABD Hazine Bakanının ikinci dalga yorumu: Yeniden durduramayız | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerine ilişkin "Ekonomiyi yeniden durduramayız. Ekonomiyi durdurursanız daha fazla zarara neden olacağını öğrendiğimizi düşünüyorum." dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, ABD ekonomisinde bu yılın 3'üncü ve 4'üncü çeyreklerinde bir toparlanmanın öngörüldüğünü aktardı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın olması halinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin soru üzerine Mnuchin, "Ekonomiyi yeniden durduramayız. Ekonomiyi durdurursanız daha fazla zarara neden olacağını öğrendiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mnuchin, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan 3 trilyon dolarlık destek paketini anımsatarak, bunun sadece yaklaşık 1,6 trilyon dolarının kullanıldığını, önümüzdeki aylarda 1 trilyon doların daha ekonomiye aktarılacağını anlattı.

Hazine Bakanı Mnuchin, ekonominin ihtiyaç duyması halinde Kongre'den ilave mali destek talep edilebileceğini ifade etti.

New York borsası, Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başlamıştı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Texas, Florida ve California gibi eyaletlerde Kovid-19 vakalarında artış kaydedilmişti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturduğu vurgulanmıştı.


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