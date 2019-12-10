Türk firmasından Romanya'ya 30 milyon Euroluk ihraç | Ekonomi Haberleri

Bozankaya, Romanya'da açılan yaklaşık 30 milyon Euro değerindeki 16 araçlık tramvay ihalesini kazandı.

Ankara'da elektrikli ticari araçlar ve raylı sistem araçları tasarlayan ve üreten Bozankaya AŞ, Romanya'nın Iaşi şehri için açılan yaklaşık 30 milyon avro değerindeki 16 araçlık tramvay ihalesini kazandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ihale sözleşmesine imzalar atıldı, ilk teslimatların 18 ay içinde başlaması bekleniyor. Sözleşmenin süresi 27 ay sonra tamamlanacak. Projenin finansmanı ise ağırlıklı olarak Avrupa Birliği fonlarından karşılanacak.

Bozankaya, sözleşme kapsamında, 30 metre uzunluğunda, 5 modüllü ve 230 yolcu kapasiteli tramvay üretecek. Tramvayların alçak tabanlı tasarımı sayesinde yolcu iniş-binişlerinde kolaylık sağlanacak.

Türkiye'nin yerli tasarım metro trenlerini de geliştiren firma, daha önce Siemens Mobility ile kurduğu konsorsiyumla Bangkok'ta bir metro ihalesi kazanmış ve Türkiye'nin ilk raylı sistem aracı ihracatını gerçekleştirmişti. Proje kapsamında teslim edilen 22 metro treninin tamamı bu ay itibarıyla hizmete başladı. Şirket, Romanya'nın Timişoara kentinde açılan 33 milyon avro değerindeki 16 araçlık tramvay ihalesini de kazanmıştı.

"TRAMVAYLARDA EN İYİ ÇÖZÜMLER KULLANILACAK"

Bozankaya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, toplu ulaşım için çevreye zarar vermeyen, enerji tasarrufu sağlayan, gürültüsüz çalışan elektrikli ticari araçlarla dünyada tercih edilen bir marka olduklarını belirterek, "Aynı zamanda, kısa süre önce adım attığımız Romanya'daki varlığımızı büyütmenin de gururunu yaşıyoruz." dedi.

Sürüş konforu ve yolcu güvenliği konularında en iyi çözümlerin Iaşi için üretilecek tramvaylarda kullanılacağını ifade eden Günay, raylı ulaşım araçlarını 100 yılı aşkın süredir kullanan Iaşi için proje geliştirmelerinin kendileri adına önemli olduğunu söyledi.

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