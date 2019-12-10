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BDDK, Buradaöde Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet iznini iptal etti

10.12.2019 - 11:54
BDDK, Buradaöde Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet iznini iptal etti | Ekonomi Haberleri

BDDK, Buradaöde Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet izni, finansal denetim raporu ve mali tablolara yönelik tereddütlerin giderilememesi ile kurumsal yönetimin yetersizliği nedeniyle iptal edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Buradaöde Ödeme Kuruluşu AŞ'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, Buradaöde Ödeme Kuruluşu'na ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, kuruma üç ay içinde gönderilmesi istenen yerinde inceleme raporunun şirket tarafından süresi içinde gönderilmediği, bunun yerine 11 Kasım'a kadar ek süre talep edildiği, akabinde de raporun gecikmeli iletildiği kaydedildi.

Finansal denetimin bankalarda bilgi sistemleri denetimi yapmaya yetkili kuruluşlar listesinde yer almayan bir şirket tarafından yapıldığının tespit edildiği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi: "Finansal bağımsız denetim raporunda açıklanması istenen hususlara ilişkin açık görüşe yer verilmediği, sermayeye ilişkin değerlendirmede öz kaynak rakamının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususlarındaki mevcut tereddütleri gidermekte yetersiz kaldığı kanaatine varılan yeminli mali müşavirlik raporunun dikkate alındığı, dolayısıyla şirketin mali tablolarının gerçeği yansıttığı kanaatine varılmasında yaşanan tereddüttün giderilemediği, şirkette genel müdür ve iç kontrol personelinin bulunmadığı, risk yönetim müdürünün yeterli deneyime sahip olmadığı, dolayısıyla şirketin kurumsal yönetiminin yetersiz olduğu görülmüştür."

Kararda, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde kurul tarafından istenen tedbirlerin belirlenen süre içinde alınmadığı ve şirketin kurumsal yönetiminin yetersiz olduğu kanaatine ulaşıldığı vurgulanarak, bu doğrultuda şirketin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildiği bildirildi.


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