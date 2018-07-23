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Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi

23.07.2018 - 12:45
Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi

JCR, Türk Bankacılık sektörünü değerlendirerek, "Bankacılık sektörü, ülke notunun tamponu olma gücünü ve yatırım yapılabilir seviyedeki mali yapısını topyekün olarak korumaya devam etmektedir" şeklinde açıkladı.

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR'in Başkanı Orhan Ökmen yazılı açıklamayla Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi. Bankacılık sektörünün, ülke notunun tamponu olma gücünü ve yatırım yapılabilir seviyedeki mali yapısını topyekün olarak korumaya devam ettiği belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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- Artan fonlama maliyetlerinin, mevduat faizleriyle dengelenmesi suretiyle  faiz marjlarının korunacağını, bu yolla karlılık baskısının önleneceğini ve içsel sermaye üretim sürecinin yeterli düzeyde devam edeceğini beklemekteyiz.

- Kredi hacmindeki artış hızının düşmesinin kar hacminde yaratacağı miktar azalmasına ragmen Türk bankacılık sektörünün performans beklentileri uluslararası bankacılık beklentilerinin üzerinde kalmaya devam edecektir.

-  Varlık ve teminat değerleri üzerinde oluşması beklenen kayıplar, kar ve karşılık rezerv tamponlarından karşılanabilecek durumda olduğu için performans ve kalite kaybı yaratması sözkonusu değildir. Ayrıca Türk bankacılık sektörü yeterli kredi/teminat oranına sahiptir.

-  Türk bankacılık sektörünün uluslararası FC notları Türkiye Ülke notu ile sınırlandırılmış olmakla birlikte küresel piyasalara erişim kabiliyeti hala oldukça yüksektir.

-  Türk bankacılık sektörüne sermaye desteği kadar kaliteli ve sistemik likidite desteği de sözkonusu olduğu için iflas riski ve likidite zorluk seviyesi istatistiki normların güvenli aralıkları içerinde kalmaktadır. Ayrıca zaten Türk Bankacılık sektörü yeterli düzeyde bir sermaye seviyesine sahiptir.

- Türkiye’nin Transfer riski ile konvertibilite riski yatırım yapılabilir aralığın üst bandına doğru evrilmekle birlikte yatırım yapılabilir seviyedeki konumunu hala korumaktadır.  Dolayısıyla sermaye hareketlerine kısıtlama geleceği varsayımına dayalı çıkarımlarla yapılan sektör değerlendirmeleri etik, doğru ve objektif değildir.


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