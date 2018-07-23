‹ Önceki Haber TürkAkım'da kıyı geçişi çalışmalarına başlandı TürkAkım'da kıyı geçişi çalışmalarına başlandı Sonraki Haber › Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi

Çin' den ithal çelik ürünlerine 'damping' soruşturması

23.07.2018 - 12:15
Çin' den ithal çelik ürünlerine 'damping' soruşturması

AB ve Asya ülkelerinden ithal paslanmaz çelik ürünlerin düşük fiyata satıldığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Çin'in, ABD ile "ticaret savaşına" girdiği bir dönemde, diğer büyük ticari ortaklarıyla arasının bozulmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Çin, Avrupa Birliği (AB) ve Asya ülkelerinden ithal paslanmaz çelik ürünlerle ilgili damping soruşturması başlattı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AB, Güney Kore, Japonya ve Endonezya'dan ithal paslanmaz çelik ürünlerin piyasada kontrol sağlamak üzere olması gerekenden düşük fiyatlarla satıldığı şüphesiyle soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, soruşturma sonunda damping yapıldığı kanaatine varılması halinde ürünlere ilave gümrük vergisi getirilebileceği belirtildi.

Böylesi bir adımın, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla ticaret savaşına girmiş görünen Çin'in, Amerika dışındaki en büyük ticari ortağı olan bu ülkelerle arasındaki güveni zedeleyebileceği değerlendiriliyor.

##$HABER_1447835$##

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başlamıştı.

Ardından Washington yönetimi, Çin'in Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 6 Temmuz'da Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

Çin yönetimi, aynı gün ABD'nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının "anında yürürlüğe girdiğini" duyurmuştu.

Trump yönetimi bunun üzerine Çin'in daha önceki tarife artışlarına karşılık vermesi halinde ilave gümrük tarifeleri getireceğini açıkladığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirmişti. 


Etiketler

‹ Önceki Haber TürkAkım'da kıyı geçişi çalışmalarına başlandı TürkAkım'da kıyı geçişi çalışmalarına başlandı Sonraki Haber › Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.305 Değişim: 1,30% Hacim : 8.058 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.173 23.07.2018 Yüksek 96.036
Açılış: 94.173
4,7390 Değişim: -0,05%
Düşük 4,7354 24.07.2018 Yüksek 4,7433
Açılış: 4,74145
5,5437 Değişim: 0,02%
Düşük 5,5385 24.07.2018 Yüksek 5,5481
Açılış: 5,54255
186,65 Değişim: 0,05%
Düşük 186,46 24.07.2018 Yüksek 186,80
Açılış: 186,56
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.