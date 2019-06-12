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"Türk-Alman iş birliği potansiyeli muazzam"

12.06.2019 - 08:29
"Türk-Alman iş birliği potansiyeli muazzam" | Ekonomi Haberleri

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakan Yardımcısı Bareiss, Türkiye ile Almanya arasında enerji, ulaştırma ve turizm alanlarında iş birliği potansiyelin "muazzam" olduğunu belirtti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Thomas Bareiss'ın Türkiye ziyareti ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Bareiss'ın bugün Ankara'da Türk yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, görüşmelerin odak noktasını Türkiye'de Alman şirketleri için yatırım fırsatları ve özellikle demir yolu sektöründe ulaştırma altyapısının genişletilmesinde iş birliği imkanlarının oluşturduğu ifade edildi.

Thomas Bareiss'ın Türk-Alman Enerji Forumunda Almanya adına faaliyetleri yürüttüğünün aktarıldığı açıklamada, ziyaretteki görüşmelerde enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji projelerinin masaya yatırıldığı kaydedildi.

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Açıklamada, Bareiss'ın, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e 23 Ekim 2019'da başkent Berlin'de yapılacak 3'üncü Türk-Alman Enerji Forumu'na davetini ilettiği de aktarıldı.

Alman hükümetinin turizm sorumlusu da olan Bareiss'ın Ankara'da iki ülke arasındaki turizm konusunda da görüşmeler yaptığı belirtilerek, gelecek tatil sezonu ile turizm ilişkilerinin daha da derinleştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bareiss, görüşmelerin Türk partnerlerin Almanya ve Alman şirketleri ile iş birliğine ne kadar önem verdiğini gösterdiğini belirterek, "Enerji, ulaştırma ve turizm alanındaki iş birliğimizin potansiyeli muazzam." değerlendirmesinde bulundu.

Bareiss, bundan dolayı Türkiye ile iletişimi derinleştirmek istediklerini de kaydetti. 


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