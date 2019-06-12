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Resmi Gazete'de yayımlandı! Hurda indiriminde 15 bin lira yasalaştı

12.06.2019 - 08:42 | Son Güncelleme :
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hurda indiriminde 15 bin lira yasalaştı | Ekonomi Haberleri

Hurda araçlarda ÖTV indiriminin 10 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkartılmasını öngören yasa yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanunlar ile 635 sayılı KHK'da değişiklik yapılmasına dair kanun, aynı zamanda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini de hükme bağlıyor.

Yasayla, 1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan bugüne kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere kesilen idari para cezası verilmeyecek. Bu şekilde geçiş yapanlara tebliğ edilmiş cezaların tahsilatından vazgeçilecek.

Söz konusu cezalar kapsamında bugüne kadar yapılan tahsilatlar 12 Haziran tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilecek.

Yasa kapsamında ayrıca, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı. 


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