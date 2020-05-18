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Turizmde en hızlı toparlanacak ülke Türkiye

18.05.2020 - 13:16
Turizmde en hızlı toparlanacak ülke Türkiye | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu, aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya'nın da bulunduğu 45 ülkeden 822 firma ve 1468 turizmciye koronavirüs sonrası ülkelerin turizm potansiyellerini sordu.

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF2019) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasına ilişkin sektördeki ilgili segment karar vericilerin fikirlerine ulaşmak ve genel kanıyı ortaya koymak adına anket çalışması yaptı.

Aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerin bulunduğu 45 ülkedeki 822 firma ve 1468 turizmciye 9 soru yöneltildi.

Ankette yer alan "Pandeminin ne zaman son bulacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 37,8'i 6 ay sonra, yüzde 22,6'sı 3 aydan az bir süre içinde, yüzde 15,6'sı aralıkta, yüzde 14,8'i de gelecek yılın ilk yarısında salgının biteceği yönünde görüş bildirdi.

"Pandemi sonrası işlerinizin normal düzenine girmesi ne kadar sürer?" sorusuna da yüzde 29,34'ü 3 ile 6 ay arasında, yüzde 23,3'lük kısmı da 6-9 ay arasında yanıtını verdi.

Bu soruya katılımcıların yüzde 14,7'lik kısmı 1 ile 3 ay, yüzde 5,1'lik kısmı da hemen şeklinde görüş belirtti.

TÜRKİYE'NİN DAHA HIZLI TOPARLANABİLECEĞİ ÖNGÖRÜSÜ HAKİM

Ankette salgın sonrası en hızlı toparlanabilecek turizm destinasyonları arasında Türkiye ilk sırada yer alırken, faaliyetlerini sürdürme noktasında en büyük başarıyı gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları, ilk 5 firma arasında gösterildi.

Anketin detaylarıyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Forumun Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, forum olarak toplantı ve destinasyon düğünleri segmentinde sektörün dünya genelinde en önemli buluşma platformunu oluşturduklarını söyledi.

Yaptıkları anketin şu ana kadar kendi segmentinde hazırlanan en geniş kapsamlı çalışma olduğunu vurgulayan Ersoy, "Yaşanan pandemi etkilerini, destinasyonlar, havayolları ve müşteriler açısından ele alarak, tahminler ve bu tahminler neticesinde ortaya çıkan iç görüleri yansıttık." dedi.Katılımcıların yüzde 59'unun müşterilerin salgın sonrası etkinlik amacıyla yurt dışı seyahatlerine katılmalarının biraz zaman alacağını düşündüğünü belirten Ersoy, "Salgın sonrası hangi turizm destinasyonlarının, ülkelerin en hızlı şekilde toparlanabileceği sorusuna ilişkin yüzde 12,2'lik bir oranla Türkiye ilk sırada yer aldı. Sektör, Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha hızlı bu süreci atlatabileceğini düşünüyor. Türkiye'yi ise yüzde 11,7'lik bir oranla Tayland takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 9,2 oranla Çin bulunuyor." diye konuştu.

THY İLK 5'TE

Ersoy, havayollarına ilişkin de soru yöneltildiğini ifade etti.

"Varlığını ve faaliyetlerini sürdürme noktasında en büyük başarıyı hangi havayolu şirketinin gerçekleştirebileceğini düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlarda Türk Hava Yollarının başarılı bir grafik ortaya koyduğuna dikkati çeken Ersoy, "THY, yüzde 8,05 oranla 19 firma arasında ilk 5'te yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates hava yolu şirketi yüzde 13,42'lik oranla ilk, Etihad firması da yüzde 9,05 ile ikinci sırada." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KONSEPT "HER ŞEY DAHİL"

Salgın sonrası müşterilerin grup organizasyonunu gerçekleştireceği otellerde en çok tercih etmesini bekledikleri konsept konusunda da her şey dahil sisteminin ağır bastığını anlatan Ersoy, "Yanıtlarda beklenenin aksine halen her şey dahil seçeneği ön planda. Ankette yüzde 41'lik bir oranı oluşturuyor. Yüzde 21'i ise oda ve kahvaltıdan yana tercihini kullanıyor." dedi.


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